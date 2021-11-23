【大行報告】 兩大行唱好長實 兼提升投資評級 股價逆市升逾3%

長實集團（01113）獲兩大行唱好，股價今日（23日）逆市造好，一度升4%，高見47.75元，收報47.45元，升3.4%，成交額3.1億元。其中，高盛最新把長實評級由「中性」上調至「買入」，目標價由61元上調21%，至73.8元。該行指，大部分本港發展商每股分派按年大致持平，惟長實每股分派按年增21%，令人印象深刻。

大行予長實集團投資評級及目標價﹕

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高盛指，在受控的派息比率下，長實的股息增長空間相對歷史收益率最大，主要源於其非地產業務的盈利前景更佳，而長實於今年初提高基建及公用業務持股，相信其全年派息會令市場有驚喜，亦能解釋到長實股價跑贏其他地產股，料勢頭將持續。

大摩預期，長實經常性盈利貢獻會由2015年的35%，增至2023年的65%，主因酒吧、酒店、飛機租賃業務自今年下半年開始復甦，同時公司保證今年股息增長15%，當經常性業務明年完全復甦，預期明年股息率可達4.9厘，而且有潛在提升空間，因此該行將其評級升至「增持」，目標價則由56元微降至55元。

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記者：郭秀慧