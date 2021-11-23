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【職場熱話】 IT男月薪僅1.6萬 工作數年仍錯漏百出 最終遭公司解僱 感前路茫茫

理財智慧 16:54 2021/11/23

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不知道大家在甚麼情況下會考慮轉行呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己雖然已在一公司做了數年IT，然而他還是工作得非常吃力，不但每份項目也需很長時間才能完成，而且經常出錯，而最近他更被公司解僱，他因而感到前路茫茫，不知應否轉行才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】  挑剔上司屢請人不果   常因小事雞蛋挑骨頭   新同事入職1個月即走 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「工作了數年人工還只是有萬6？」，「快點走吧，人工太低了。」，也有人指出，「這個年代做IT是很難被人炒的，樓主應該是真的沒本事，轉行吧。」。

另有網民指，「被人炒是正常不過的事，現時IT行業前景也不錯，你要找也很容易能找到下一份IT工作。」。

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責任編輯：關海儀

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