【電動汽車】英國全力推動電動汽車 2022年起所有新住宅均需配備電動車充電器

基於聯合國減排要求，相信未來電動車將逐漸成為主流，而目前配套的充電設施是電動車所要面臨的最大瓶頸，近日英國政府為了解決問題，宣佈要求在 2022 年開始，所有新落成和翻新的住宅和商用物業都需要配備電動車的充電器。根據官方說法，目的就是為全面推行電動車鋪路，為淘汰燃油車做準備。

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目前英國政府已經資助了超過 25 萬個電動車充電點的安裝，而在新規定下預計會為英國每年新增 14 萬個新的電動汽車充電點。超市、工作室等的建築物在新落成或是經過翻新之後，只要有超過10個停車位置，都會在新規定的約束範圍，但目前英國政府仍未就電動車充電點的充電規格、裝設的數量等作出相關公佈。

英國政府目前計劃了在 2030 年前完全淘汰傳統燃油車的銷售，不過對此 BBC 對此提出質疑，比起傳統燃油車，電動車的價格目前仍然偏貴，對於中、低收入家庭來說會是一個不少的負擔，而目前英國的電動車和充電站亦僅在倫敦和東南部才比較常見，可以預見的是，英國距離全面推動電動車亦有一段不短的路要走，而更重要的是電動車價格要降低下來，才會產生更大經濟誘推動電動車發展。

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記者：鄭日棱