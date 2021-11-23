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【創新科技】勞斯萊斯攻克技術難關 最新電動飛機突破623km/h 打破電動飛機最高速記錄

理財智慧 19:37 2021/11/23

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不單汽車要電動，相信在不久將來，飛機亦會進入電動時代，勞斯萊斯的「Spirit of Innovation」（創新精神）螺旋槳飛機在今年九月首飛，飛機配備 6,000 芯電池組，用於推動一個三摩打的動力系統，提供 500 匹馬力，首次試飛中飛機只運行了15分鐘，而在近日的一次試飛中，勞斯萊斯宣佈該飛機打破了 3 項電動飛機飛行記錄。

【碳排放量】男性飲食碳排放量較女性高逾四成 減少肉類消耗助應對氣候危機【下一頁

是次試飛由勞斯萊斯飛行任務總監 Phill O’Dell 負責，而這次打破的三項記錄分別為3 公里飛行測速， 15 公里飛行測速以及爬升時間，在前兩項測試中，飛機分別飛出了555.9km/h以及532.1km/h，而舊有記錄則為213.04km/h及292.8km/h，在測試中，飛機最高速度一度達至623km/h至於在最後一項3000 米爬升測試之中，Spirit of Innovation飛機只用了202秒，比舊有記錄快 60 秒。

目前所有記錄仍待 Fédération Aéronautique Internationale（國際航空聯盟） 審批作實，儘管目前飛機的速度及爬升力，已經能和一些傳統的內燃機引擎螺旋槳飛機有一拼之力，但基於電池的能量密度仍舊不及化石燃料，因此在續航力上純電動飛機還是稍嫌力有未逮，目前外界預測Spirit of Innovation 只可作 30 分鐘左右的短途飛行。

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記者：鄭日棱

勞斯萊斯 航空 創新科技及應用

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