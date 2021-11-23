【加密貨幣】「挖礦」熱潮進駐德洲 用電量將激增至5000MW 恐引致大規模斷電

德州長期以來都以低稅政策吸引科技業入駐當地，從而推升當地經濟與就業人口成長，目前當地已經吸引了三星、AMD、蘋果、Google、亞馬遜、Tesla等科技巨擘進駐，而近日，由於政府採放任監管政策，加上德州境內電力價格相對美國其他州份為低，因此吸引不少挖礦人潮陸續進駐。

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根據美國媒體Forkast報導，因應中國近日大力打擊挖礦活動，德州成為了礦工們的避風港，在今年5月，中國加密貨幣礦商 BIT Mining 宣布將投資 2570 萬美元在德州的一個加密採礦設施，該設施將與中國加密貨幣雲採礦平台 BitDeer 的全資子公司 Dory Creek 共同建設和運營。部分礦場的電力消耗甚至可為280,000 戶家庭供電。過去8個月德州境內用電量大幅增加，幾乎已達100萬人口大城市奧斯汀於2020年全年用電量的兩倍。

有專家擔心，德州在今年2月才遭受氣候異常影響，導致發電設備無法正常運作、造成大規模停電，多達450萬戶家庭與企業供電受影響，連帶著供水系統、食物供應及網路通訊中斷，而愈來愈多的加密貨幣挖礦業者進駐，可能會對當地電網造成重大負擔，再次引致斷電危機。

儘管德州州長格雷格·阿博特一再強調挖礦人潮有利帶動在地就業與經濟發展，並指配合節電措施及利用德州境內透過風力與太陽能形成乾淨電力供電將可解決「挖礦」活動所帶來的負面影響，然而仍有不少反對者認為，在加密幣熱潮下，挖礦人潮恐怕並不會乖乖配合節電政策，因此擔心接下來仍可能面臨斷電危機。

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記者：鄭日棱