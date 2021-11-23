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【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍

股樓投資 17:01 2021/11/23

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樓價持續高企，不少人將價就貨，購買公屋。近期沙田廣源邨一個高層單位放盤，裝修企理，故放盤短短4日，即獲上車客承接，而原業主持貨約5年，帳面勁賺7倍。 

富堡城物業董事廖志財說，沙田廣源邨廣柏樓高層4室，實用面積407平方呎，兩房間隔，今年11月初放盤，原叫價330萬元（未補地價），放盤僅4天，終減價17萬元，以313萬元易手，實用呎價7,690元。 

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從代理提供的單位相片可見，單位裝修新淨，內籠企理，料可節省一筆裝修費。資料顯示，原業主於2016年9月以38.87萬元（未補地價）購入單位，持貨5年，現帳面賺約274.13萬元，物業期內升值約7倍。

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撰文 : 黃卓賢

公屋 廣源邨 沙田

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