【異動股】騰盛博藥一度再升20%　傳合作研發新冠藥有望12月底前上市

騰盛博藥(02137)今日午後最多升約20%，高見43.6元創近兩個月高，收市仍升12%。

內媒引述消息稱，由清華大學、深圳市第三人民醫院和騰盛博藥合作研發的新冠藥物BRII-196和BRII-198聯合用藥在全球新冠特效藥研發中優勢明顯。報道指，該藥是目前內地進展最快的抗體藥物，有望12月底前獲得批准附條件上市。與歐美已獲批緊急使用的新冠抗體藥相比，該藥是唯一進行了變異株感染者治療效果評估並獲得數據的。

【大行報告】 兩大行唱好長實 兼提升投資評級 股價逆市升逾3%

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