【異動股】思摩爾急升14%　中金指集團有4大優勢可快速成長

思摩爾(06969)今日股價急升14%。中金上周曾發表報告指，早前邀請思摩爾管理層參加年度策略會，期間公司與投資者就公司近況、未來發展戰略等進行深入交流。中金認為思摩爾具四大優勢包括專利體系、產能規模、產品品質、客戶優勢等競爭壁壘，料公司可持續快速成長。該行維持思摩爾「跑贏行業」評級與目標價61元，對比預測2022年預測市盈率41倍，潛在上行空間49.5%。

另外，據內媒報道，公司下一代陶瓷霧化技術有望於12月發布。

【大行報告】 兩大行唱好長實 兼提升投資評級 股價逆市升逾3%

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