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中環堅道新盤命名CAINE HILL　共187伙主打一房　恒地︰就近半山扶手梯　連繫中環核心區域

股樓投資 16:35 2021/11/23

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年尾前發展商加趕推盤。恒地旗下中環半山堅道住宅項目正式命名為「CAINE HILL」，料於下月開售，為恒地今年最後登場的新盤。

CAINE HILL位於中環堅道73號，為單幢項目，共提供187伙，主打一房單位。恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝指，項目戶型涵蓋開放式至兩房間隔，其中70伙為開放式單位，115伙為一房單位，兩房單位則僅有2伙。他續指，項目快將上載樓書，示範單位亦接近完成籌備，預料兩至三星期內開放，並於年底前開售，而定價將參同系西半山THE RICHMOND。

恒基物業代理有限公司營業（二）部副總經理李菲茹則指，CAINE HILL位處堅道半山地段，連接中環核心商業區域、SOHO區地帶，且坐享名校網及鄰近大館等多項文藝設施，此外項目靠近中環至半山自動扶手電梯，連接同系毗連的伊利近街一帶商住項目，聯合打造為新派主題式住宅社區，為住戶帶來高尚便捷生活體驗。

資料顯示，CAINE HILL屬重建項目，無需申請預售樓花同意書，項目預計關鍵日期為2023年3月31日。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 中環 恒基 CAINE HILL

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