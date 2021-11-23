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英國政府接管能源商Bulb 免倒閉壓垮其他供應商

環球社會熱點 16:35 2021/11/23

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天然氣價格急升，導致英國多間小型能源商倒閉。市場佔有率達6%的能源商Bulb宣布進入管理令程序，短期内由政府任命管理人維持運作。政府接管可使Bulb免於倒閉，並因客戶數量過多壓垮其他供應商。

商界演說大談Peppa Pig 約翰遜被狠批混亂 【下一頁】

全球經濟復甦帶動天然氣需求，歐洲多國天然氣供應短缺。歐洲天然氣價格上月一度升約700%，英國的天然氣價格也升約500%。

英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）設定價格上限，阻止能源商將持續上升的成本轉嫁給客戶，英國自9月初以來已有超過20間能源商倒閉。

Bulb擁有約1,000名員工，客戶數字超過170萬，市場佔有率約5%至6%。Bulb深陷財政危機，曾與多方進行談判仍未獲足夠資金。

Bulb周一（22日）發表聲明宣布進入管理令程序，即公司資不抵債期間暫時國有化，納稅人出公帑為企業提供資金。官方任命管理人以免企業清盤，尋求紓困協議、重組或出售業務。

該公司與政府發言人均表示公司仍會繼續營運，不會中斷客戶服務或能源供應。

英國要求新建築須裝電動車充電站 明年起實施 【下一頁】

德國政府上周宣布暫停審批俄羅斯修建的北溪2號天然氣輸氣管的認證程序，促使天然氣價格再飆升，使Bulb加速崩潰。

大多數倒閉的能源商都會因應俗稱「最後供應商」（supplier of last resort）的程序，安排客戶轉用新供應商。

英國今年其他倒閉的能源商共有約200萬客戶，但Bulb的客戶數量超過170萬，英媒料Bulb一旦倒閉，勢必壓垮其他供應商。

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責任編輯：鄭錦玲

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