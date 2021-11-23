【聯儲局主席】中金：鮑威爾連任有利金融穩定　一文看清大行看法（不斷更新）

▲ 【聯儲局主席】各界看鮑威爾連任

美國總統拜登宣布提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，提名布雷納德（Lael Brainard）擔任副主席。中金評論指，對拜登而言，此時提名鮑威爾有兩個好處，一是打壓通脹預期，二是保持美聯儲貨幣政策的連續性。

在美國通脹「破6後」，拜登的首要任務已經變成了控制通脹。讓鮑威爾連任能提高市場對加息的預期，有助於達到控制通脹的目的。

中金：鮑威爾留任有助儲局與市場溝通

中金指，鮑威爾已經擔任了四年的聯儲局主席，金融市場對他比較熟悉，讓他留任有助於聯儲局與市場溝通，有利金融穩定。

如布雷納德擔任美聯儲副主席，在金融監管方面，布雷納德是始終如一的「強硬派」。 根據聯儲局表决記錄，自2018年鮑威爾任期開始以來，布雷納德有23次在理事會决議上投下了反對票，還有四次棄權，反對次數遠高於所有其他成員。

其次，在貨幣政策方面，布雷納德更加強調充分就業，對通脹容忍度更高。布雷納德更加關注社會「邊緣」群體的福利，主張在就業復蘇取得更多包容性進展前不急於加息。

景順：觀望聯儲局11月會議紀錄

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，將觀望本周三公布的聯儲局11月會議紀錄，委員會會否流露加速「縮表」進程的意向，這最早於12月宣布，大部分取決於未來數月就業和消費者通脹數據。

他說，密切關注近期的部分經濟數據，數據表明供應方面的限制可能有所緩解。船運費用逐步下降，美國隨時準備釋放石油儲備，而且半導體短缺問題似乎已有所平復。儘管部分零星的數據不能代表總體趨勢，但可能是通脹放緩的先行訊號。

兩人對貨幣政策及通脹看法相近

趙耀庭指，在鮑威爾領導下，聯儲局推出了全新的「平均通脹目標」政策框架，而且面對市場參與人士時變得更加透明，訊息傳遞更為及時。更重要的是，在百年一遇的疫情期間，鮑威爾成功為美國經濟保駕護航，獲得兩黨的廣泛褒獎與支持。

他指，市場認為布雷納德較鮑威爾更趨鴿派，這意味著倘若布雷納德獲提名為主席，加息預期或會推遲至2022年下半年而不是年中，儘管兩者對貨幣政策及當前「過渡性」通脹因素的看法相近。

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編輯：區嘉俊