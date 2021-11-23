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【美國經濟】拜登提名布雷納德為副主席　鮑威爾連任聯儲局主席

股樓投資 18:50 2021/11/23

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美國白宮在周一（22日）宣布，總統拜登（Joe Biden）將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，任期四年，並提名布雷納德（Lael Brainard）為副主席，提名仍需得到參議院確認。

白宮聲明表示，鮑威爾在面對前所未有的挑戰時發揮了穩定的領導作用。而布雷納德亦發揮了關鍵的領導作用。相信其與鮑威爾合作，可有助推動國家強勁的經濟復甦。

【下一隻Rivian】最後衝刺　3隻明星股或年底前登場　【下一頁

拜登讚揚鮑威爾在疫情期間作出的貢獻，指他「成功維護聯儲局的完整和信譽」，相信鮑威爾是帶領美國疫後復蘇及對抗通脹的合適人選。他又指美國經濟目前有巨大潛力但同時面臨巨大不確定性，聯儲局需要維持其穩定性和獨立性，而事實已經證明鮑威爾能夠幫忙維持。拜登認為鮑威爾和布雷納德對保持低通脹、物價穩定，提供充分就業的關注，將使美國的經濟比以往任何時候都更強大。

 

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責任編輯：黃苑筠

 

美國聯儲局 拜登 經濟 白宮 鮑威爾

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