【美國經濟】拜登提名布雷納德為副主席　鮑威爾連任聯儲局主席

美國白宮在周一（22日）宣布，總統拜登（Joe Biden）將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，任期四年，並提名布雷納德（Lael Brainard）為副主席，提名仍需得到參議院確認。

白宮聲明表示，鮑威爾在面對前所未有的挑戰時發揮了穩定的領導作用。而布雷納德亦發揮了關鍵的領導作用。相信其與鮑威爾合作，可有助推動國家強勁的經濟復甦。

【下一隻Rivian】最後衝刺 3隻明星股或年底前登場 【下一頁】

拜登讚揚鮑威爾在疫情期間作出的貢獻，指他「成功維護聯儲局的完整和信譽」，相信鮑威爾是帶領美國疫後復蘇及對抗通脹的合適人選。他又指美國經濟目前有巨大潛力但同時面臨巨大不確定性，聯儲局需要維持其穩定性和獨立性，而事實已經證明鮑威爾能夠幫忙維持。拜登認為鮑威爾和布雷納德對保持低通脹、物價穩定，提供充分就業的關注，將使美國的經濟比以往任何時候都更強大。

【延伸閱讀】 藍籌新貴逆市升 網易表現最佳 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【溫股知新】數據稅山雨欲來 大市或支持不再？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠