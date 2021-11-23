【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元

▲ 受惠歐美股票勁升，抵消港股慘蝕，晨星指今年MPF升近4%，打工仔人均賺9200元。

打工仔果真喜迎感恩節！因晨星的最新統計，截至上周四（11月18日），今年強積金（MPF）的平均回報錄得3.64%升幅，市料主要受惠歐美股市勁彈，尤其是美股獨領風騷屢破頂。若比併市面400多隻基金，當中宏利 （00945） 雄霸冠亞軍榜。表現最好是宏利環球精選計劃歐洲股票基金，年初迄今狂彈29.5%，倘以去年底人均帳戶資產逾25萬元，要是一注獨買冠軍產品，今年帳面勁賺約7.5萬元。

而排第2的宏利旗下北美股票基金，亦急升逾26%，帶挈押重注的捧場客大賺逾6萬元，遠較成員人均賺約9200元多。至於第3大贏家，是滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 旗下美國股票MPF基金，期內也上漲25.9%，遠遠抛離整體回報僅升3.6%。

4間MPF營辦商上月市佔率跌【下一頁】

反觀，最多供款人揀的中港股票基金，續淪為大輸家，港股MPF基金慘輸6.9%，中國及大中華股票基金也蝕6.1%。展望前景，市料港股因隱患甚多，仍易跌難升，如今天傳內地擬收數碼稅，累重磅科網股捱沽。

此外，放眼較短線，晨星透露，11月份MPF的平均升幅縮窄至0.68%。積金評級公司指，成員的平均帳戶結餘在 10月底約為26.3萬元，單月份只賺約1800元。而MPF專家、積金評級公司主席叢川普（Francis Chung）預期，後市仍甚波動。業界亦建議打工仔選擇環球股票基金，畢竟晨星說這類基金今年上揚逾17%，料不少產品也重倉長升長有的美股，較把注碼高追美股的摸頂坐艇風險小。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪