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【職場熱話】 萬8月薪請夾餸女工 港男視之為「筍工」 實際企足全日唔易捱？

理財智慧 16:55 2021/11/23

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根據最新2021年統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》公布的最新個人入息及家庭入息數字，現時全港個人入息中位數為約萬8元，而這意味若你月入有萬8，便高出全港一半人的收入。而近日有網民於網上討論區發文指，自己看見一間兩餸飯店門外貼出一招聘告示，其以月薪萬8元招聘一夾餸女工，而這被樓主視為筍工。

樓主指，近日經過新蒲崗時，看到一間兩餸飯店門外貼出一黃色招聘告示，其中寫了招聘一名月薪2萬6的兩餸飯廚師及一名月薪萬8的夾餸女工，唯卻沒有寫明工作時間，而樓主認為只是夾餸，月薪竟然能有萬8元，感到十分意外，並指在香港賺錢真是十分容易。

【職場熱話】 女同事下午茶焗面包   一個失誤致焗爐著火   差點燒掉辦公室 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「夾餸不容易，雙手十分容易受傷。」，「老實說，萬8說多不多，少也不少，人家姨姨要站足一整天，是辛苦錢來的。」，也有人指，「很辛苦的，所以一直也請不夠人。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】漁護署招聘農林助理員 頂薪2.5萬元 只要求中學學歷 但要有此一經驗 下一頁

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另有網民指出，「這些才是好老闆，雖然辛苦做，但賺了錢卻大家也有份。」。

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責任編輯：關海儀

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