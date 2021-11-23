【夢想本應翱翔@iM網欄】不走尋常路自製「創業MBA」 初創舵手有社會擔當求共榮發展

成功的創業者往往都懷揣理想，我很喜歡聽他們分享心路歷程，想了解觸發其創業的動力。阿里巴巴香港創業者基金投資組合中的香港金融科技公司Apoidea共同創辦人鄭其森（Cheney Cheng）就不只是曾任職國際投行的「金融才俊」，他從中學已關注兒童事務，甚至擱置修讀MBA，用積蓄創辦非盈利機構，招募大學生為基層兒童授課，至今在創業之餘仍積極參與義務工作。他的一席話讓我深受觸動：「令香港社會整體變得更好，作為一間香港公司，業務也會受益。」

Cheney與合夥人於2018年創辦Apoidea，致力運用人工智能（AI）改善金融機構後勤部門的效率。去年再推出資產管理公司Altive（安投），將以往只屬於機構投資者的投資機會放入基金中，讓一般專業投資者也能參與投資。公司創立以來獲得來自李澤楷旗下E capital及阿里巴巴香港創業者基金等投資，並吸引不少國際金融機構客戶，現有約80名員工，業務發展得有聲有色。

出身基層 熱心兒童事務

最近我和Cheney深談，得知他的首次「創業」是一間非盈利機構。由中學開始Cheney就熱衷參與社會事務及慈善工作，15歲時加入由聯合國兒童基金會和香港政府合辦的Children’s Council（兒童議會）計劃，參與探討兒童政策。「Form 4時我獲聯合國邀請到日內瓦作，代表香港學生作分享，這次經歷令我意識到只要主動參與和發聲，即使是青少年，亦可為香港社會的兒童發展帶來改變。」

他大學於香港科技大學修讀環球商業管理，冀未來能藉商界經驗為非盈利界別帶來更大貢獻。學習過程中他受到對沖基金The Children’s Investment Fund（TCI）啟發，「TCI每年會把部分利潤捐作支持兒童慈善工作，例如非洲的疫苗計劃。這是我嚮往的生意模式——獲得收入的同時又可幫助有需要的兒童。」他循商科生的路徑發展，在學業上努力，並積極實習，畢業後順利加入投行高盛任分析員，更在同一部門遇上以前一起參加過兒童議會的陳君洋（Arnold）。

辭投行棄MBA 創NGO 倡教育均等

兩人在工作之餘亦經常探討如何為社會帶來改變，後來決定將Teach for America（致力消除美國教育不均等的非盈利機構）理念帶到香港。「當時我正在考慮是否要讀MBA，但轉念一想，與其花費100萬去讀哈佛商學院，為何不自製一個兩年的『創業MBA』呢？人人都說讀MBA有助建立人脈，我亦可在自己熱愛的領域做些事情，順便建立人脈，同時測試我的創業能力。即使失敗，也是寶貴的實戰經驗。」

2013年，25歲的Cheney辭去投行工作，與暫停修讀哈佛商學院MBA的Arnold一起創辦非盈利機構Teach for Hong Kong（良師香港），支持約60至70位大學生到基層學校教學一年，助基層學生提升成績，且不限大學生的專業背景，務求師資多元化能帶來不同的社會經驗，培養孩子多方面能力，助他們適應未來社會。Cheney用自己的積蓄，花兩年時間建立全職團隊，令運作步上軌道，即使後來重返金融圈，他仍用業餘時間參與義務工作。

僱主重創業經驗 抗壓力強擅長解決問題

花光積蓄亦要放手一試，我問Cheney這段經歷帶給他甚麼收穫，他坦言，當年作為年輕的專業人士，原在投行有份體面的工作，確曾猶疑，擔心創業失敗，「但Teach for Hong Kong的經驗告訴我，現在的社會看重有創業經驗的人，兩年的創業經歷在很多僱主眼中，與MBA一樣有價值，無論成敗。創過業的人具備一定的領導能力，抗壓力較強，亦擅於溝通及解決問題，這些特質正是現今僱主所渴求的。」

兩年後，Cheney回到金融界打拼，從事兼併收購及風投，他關注人工智能科技，協助客戶投資於環球AI公司。2018年，他藉香港作為金融中心的優勢，和幾位同樣出身金融界的合夥人創辦Apoidea。Cheney認為，香港有潛力成為領先的AI中心。「香港擁有很好的資源和條件成為科技研發中心，例如SenseTime、4Paradigm兩間AI獨角獸就在港孕育出來。香港有亞洲最好的大學及頂尖的電腦科研師資及設施，吸引來自內地、日本、台灣和其他東南亞國家的學生就讀，不乏人才。」

他說：「我相信若可在香港建立AI科技應用的生態系統，讓環球企業見到香港有足夠的人才，便能吸引它們將AI研發設立在香港。現時深圳、以色列、矽谷、北京都在打造AI中心，香港亦不應錯過此機遇。」

籲培育多種AI人才 推有溫度的解決方案

關心教育的Cheney又指，香港不缺有數學天分的學生，有利培育AI所需的數據科學家。「過去有數學天分的學生們會選修計量金融、保險精算，如今有轉向學習數據科學及電腦編程的趨勢。就算不太擅長數學的學生也應該參與到AI的生態系統中，因建立一個成功的AI公司不只著重AI模型，還要懂得了解客戶需求的用戶體驗（UI/UX）、人才產品設計師和項目經理等。」

我經常提到在決定是否投資於某一個項目時，最重要是了解創辦人及其團隊。Cheney創業已十分忙碌，在業餘仍積極參與非盈利機構的義務工作。在會談的最後，他 對我說：「雖然我花時間在義務工作對於公司或沒有直接幫助，但能夠貢獻社會、解決社會問題令香港整體變得更好，作為一家扎根香港的公司，我們的業務一定也會受益。」我們希望見到更多有願景、有胸懷、對社會有承擔的創辦人及團隊，為社會貢獻解決方案，而我深信他們的公司也一定能走得更遠。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

更多夢想本應翱翔@周駱美琪（Cindy）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！