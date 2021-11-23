【公益慈善】貝索斯捐1億美元予奧巴馬基金會 成基金會最大筆個人捐款 其回報為廣場命名權

美國前總統奧巴馬的私人基金會周一（22日）宣布，亞馬遜創辦人貝索斯承諾捐款1億美元，是基金會成立以來最大筆的個人捐款，而作為回報，貝索斯要求獲得奧巴馬總統中心1個廣場的命名權。

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奧巴馬基金會（Obama Foundation）宣布，貝索斯（Jeff Bezos）將捐款1億美元，假若成事，將是奧巴馬基金會成立7年來，收到的最大一筆個人捐款。作為回報，貝索斯要求位於芝加哥的奧巴馬總統中心（Obama Presidential Center）1個廣場，廣場設有圖書館、博物館、體育中心等設施。以去年離世的民權領袖、非裔前眾議員John Lewis命名。

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貝索斯發表聲明表示，John Lewis是偉大的美國領袖，為人正派及勇敢。貝索斯又指，很高興能夠支持奧巴馬伉儷及其基金會履行使命，培訓新一代領袖。

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責任編輯：羅浩濂