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【公益慈善】貝索斯捐1億美元予奧巴馬基金會 成基金會最大筆個人捐款 其回報為廣場命名權

環球政經 16:47 2021/11/23

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美國前總統奧巴馬的私人基金會周一（22日）宣布，亞馬遜創辦人貝索斯承諾捐款1億美元，是基金會成立以來最大筆的個人捐款，而作為回報，貝索斯要求獲得奧巴馬總統中心1個廣場的命名權。

【加密貨幣】薩爾瓦多總統計劃建「比特幣城」　除增值稅外免收任何稅項 【下一頁

奧巴馬基金會（Obama Foundation）宣布，貝索斯（Jeff Bezos）將捐款1億美元，假若成事，將是奧巴馬基金會成立7年來，收到的最大一筆個人捐款。作為回報，貝索斯要求位於芝加哥的奧巴馬總統中心（Obama Presidential Center）1個廣場，廣場設有圖書館、博物館、體育中心等設施。以去年離世的民權領袖、非裔前眾議員John Lewis命名。

【筍工推介】創科署請技術主任 需有工程學、應用科學文憑或高級證書 最高薪4.4萬 【下一頁

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貝索斯發表聲明表示，John Lewis是偉大的美國領袖，為人正派及勇敢。貝索斯又指，很高興能夠支持奧巴馬伉儷及其基金會履行使命，培訓新一代領袖。

 

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責任編輯：羅浩濂

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