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【跨境理財通】理財通破億　業務區域深港為主　南北向投資者分別偏好存款及理財產品

Hot Talk 16:36 2021/11/23

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人行深圳市中心支行公佈跨境理財通試點開通以來的數據，南北交易均活躍，業務區域以深圳與香港為主。

人行深圳市中心支行公佈自10月19日跨境理財通試點開通1個月以來的數據。數據顯示，南北兩個方向的交易均活躍，業務區域以深圳與香港為主，而且南北向投資者分別偏好存款及理財產品。

開通首1個月，深圳累計業務規模突破1億元（人民幣，下同）。港澳地區共2105人參與北向通，資金跨境滙劃金額5452.4萬元，投資產品交易額3959.1萬元；內地共2974人參與南向通，資金跨境滙劃金額4945.6萬元，投資產品交易額1459.3萬元。

在跨境理財通相關賬戶開立方面，深圳與香港方向開立賬戶4987個，佔開立賬戶總數的98.2%，其中南向通香港方向滙款戶2907個；北向通香港方向投資戶2080個。

深圳廿銀行開立逾5000相關賬戶【下一頁】

從資金滙劃情況看，深圳與香港方向辦理資金滙劃9121.4萬元，佔資金滙劃總額的87.7%，其中北向通香港投資者辦理資金滙劃5452.2萬元；南向通在香港方向辦理資金滙劃3669.2萬元。

深圳20間銀行累計開立5079個跨境理財通業務相關賬戶，辦理資金跨境滙劃1.04億元，參與跨境理財通的個人投資者累計購買了5418.4萬元投資產品。南向通及北向通投資者分別較青睞存款及理財產品。北向通下，港澳個人投資者購買境內投資產品3959.1萬元，理財產品及基金產品佔比分別為70.5%和29.5%；南向通下，內地個人投資者共購買港澳投資產品1459.3萬元，存款及投資基金佔比分別為95.6%和4.4%。

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