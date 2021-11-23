▲ 【抖音母企】字節跳動據報第三季廣告營收增速急跌 線上教育廣告斷崖式下滑

內地宏觀經濟逆風，以及個別行業面臨監管問題，不利內地廣告行業表現。有內媒指，抖音母企字節跳動上半年廣告營收約1150億元（人民幣，下同），完成雙位數增長，貼近完成1200億元的原訂目標，但進入今年第三季度，字節跳動廣告收入增速明顯下滑。

字節跳動據報內地廣告收入過去半年無增長 今日頭條處於虧損邊緣，看【下一頁】

報道指，字節跳動的廣告收入主要來自電商、遊戲、線上教育等幾個關鍵行業。報道提到，遊戲、教育兩個行業，在今年都遭受了頗明顯的政策抑制。傳統上，第三季度是線上教育的投放黃金期，但今年該板塊遭遇斷崖式下跌。

剔除電商業務的帶動 全年廣告收入按年幾乎沒有增長

現時電商行業已經取代遊戲行業，成為今年字節跳動廣告營收的第一大來源，上半年貢獻廣告營收超過30%，得益於抖音電商今年的高速發展，在遊戲行業廣告收入放緩、教育行業廣告收入斷崖式下跌等挑戰性情況下，報道指，字節跳動廣告營收今年第三季度的按年增速，相比其他互聯網公司仍然較快，但剔除電商業務的帶動，字節跳動全年廣告收入按年幾乎沒有增長。

報道稱，字節今年全年的營收目標在2500億至2600億之間，字節是否能依賴電商業務第四季度衝刺來完成年度目標，是一項該公司要面對的挑戰。

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