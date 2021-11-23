【共同富裕】 內地傳對科網企業開徵「數據稅」 稅率或達利潤2至3成 騰訊阿里首當其衝

科網股監管風暴再現，據《日經新聞》報道，中國政府可能對包括大型網路公司在內的平台開發商徵收「數據稅」（Data Tax），稅率或高達企業利潤的2至3成，以達到國家主席習近平提倡的「共同富裕」目標，更指騰訊控股（00700）及阿里巴巴（09988）為首要目標。

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受不利消息影響，一眾科網股龍頭應聲下跌，其中騰訊、阿里、美團（03690）及京東集團（09618） 分別最多跌3.1%、3.4%、3.4%及4.2%。報道指，前重慶市長黃奇帆於今年10月出席上海外灘金融峰會時，大力提倡「數據稅」，要求把企業通過收集用戶數據獲取的營收進行統計，並回收20%至30%的「數據稅」，引發外界猜測，或是政府推動新稅款種類的信號。

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記者：郭秀慧