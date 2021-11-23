【裝修熱話】七旬農婦參加住宅改造節目 花132萬建造兩層歐式別墅 結果變「紅磚毛胚屋」 惹爭議

不知道你若花了百多萬去裝修，存心希望能打造出屬於自己的夢想之家，然而結果卻不似預期，與自己的要求完全不同時，你又會不會感到十分生氣甚至要求退款呢？最近大陸住宅改造節目《夢想改造家》最新一集「二十個人的空巢之家」，因其建築設計不但完全不合戶主要求，而且更不實用，因而在網上遭到抨擊，引起了牽連大波。

在節目中，戶主是一位生活在甘肅黃土高原上的70歲老爺爺，他與其老伴多年來一直也是住在農村的村屋裏，他們一家三代人有二十多人，而今年他們希望能建一個夢想中的「兩層歐式別墅」，於是便參加節目，並拿出了畢生積蓄請設計師改造房子。

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在未改造前，屋主曾帶設計師參覲自己鄰家的兩層歐式別墅，並表示希望能設計成那樣，可是要價人民幣約132萬的改造屋落成後，竟與戶主原先的要求設計完全不同，整棟房子只用紅磚、木頭及單純的水泥牆建造，顯得十分的古舊和簡陋。

另外，房子的樓梯、走廊設計也十分狹窄而且光線陰暗，使老人居住非常不方便，容易發生意外，而廚房及餐廳也沒有考慮到家族人數，顯得非常狹小，不合乎一個二十人的大家庭使用。

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而更甚的是，戶主本提出希望留一塊空地讓他能夠曬棗干，然而這塊空地卻被建築師安排在二樓天台，但那裏不但沒有護欄扶手，更有斜坡，因此上落非常危險，易生意外。

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而節目一出後引來網民熱議，有人指出，「 退錢！退錢！退錢！」，「節目組太不負責了。」，也有人指出，「 看得氣死我了，這麼騙老人不怕有報應嗎？」。

另有網民指，「這是每天也要居住的地方，不是藝術館，有沒有考慮過老人的實際需要？」。

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責任編輯：關海儀