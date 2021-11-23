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【阿里巴巴】天貓香港：「雙11」日均消費能力勝日常10倍　列三大熱銷商品種類

新經濟追蹤 16:25 2021/11/23

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【阿里巴巴】天貓香港：雙11期間日均消費能力較日常高出逾十倍 3C家電、美妝及生鮮時令品最受歡迎

阿里巴巴 （09988） 旗下「天貓香港」公布，今年促銷季「雙11」期間，有逾5,000個品牌參與天貓香港活動，並指「雙11」期間日均消費能力較日常高出逾十倍；天貓香港日活躍用戶數（DAU）及人均客單價都有數倍增長，形容「雙11」活動遠超公司預期。

香港科技探索、I.T聯手合建網購平台EESE 12月1日開業，可見【下一頁】

3C家電、美妝及生鮮時令品為最受歡迎三大類別

天貓香港表示，期內三大最受歡迎商品包括：3C家電、美妝及新鮮時令品。3C家電中，又以手機最為暢銷，而美妝產品以秋冬類美妝產品最熱銷，例如護膚精華液、化妝水及面霜面膜等。

天貓香港表示，除了有新國際品牌參與平台「雙11」活動，也有香港品牌和商戶通過進口電商平台「天貓國際」發展內地市場，香港品牌「雙11」在「天貓國際」成交額按年增長超過四成，當中較受內地消費者喜歡的品牌，包括黃道益、紐曼思（Nemans）、樓上及維特健靈等。

相關報道：

【消費優惠】Pricerite實惠進駐天貓香港　下周一起推「品牌日」、最多享5折優惠（附詳情）

【淘寶天貓618】天貓香港8天全場免運費 8品牌參與「品牌日」有額外折扣（附懶人包）

【阿里戰港視】天貓香港 vs HKTV mall 價錢、運費哪家更方便實惠？

編輯：曾樂詩

港股 阿里巴巴－SW（09988） 商品 香港 天貓 家電
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