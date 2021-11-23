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【美元定存】美元定存最高息8厘 憂美提前收水港銀搶加存息

15:55 2021/11/23

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滙豐於11月初大加7天美元定存年息2.5厘至8厘，膺冠絕全城的高息王。

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聯儲局主席鮑威爾獲續任4年，市料美國加快收水及提早加息，美滙指數高企在96大關，花旗等大行料儲局於明年中加息，較期貨市場普遍預期於明年7月才出招為早。可是，大小銀行已急不及待，甫踏入11月已加美元定期存款息，包括建行亞洲、上商及集友等、華僑永亨亦新推美元定期存款優惠。

不過，專家指後市暗湧仍多，建議先開立7天美元短存，好處是可因應時勢而靈活調動閒資。比併大小銀行，集友7天美元短存享6厘年息，門檻為10萬港元的兌換資金，適用於所有客戶，但優惠至下周二（11月30日）。集友的特惠息仍不敵滙豐（HSBC），因滙豐甫踏入11月，罕有勁加7天美元定存年息2.5厘，新報8厘，問鼎冠絕全城的超高息。

拜登提名鮑威爾連任聯儲局主席【下一頁

上述滙豐的8厘息只適用於流動理財年利率優惠，至於以分行或電話理財開立，相同短存也有7.5厘年息，兩者皆要求指定理財戶，先以指定貨幣作兌換，至少2000美元，才享最高息。

如以100萬港元計，7天享8厘息，未計兌換買賣差價等使費，短存料可速賺約1534港元利息。

誠然，美元短存高息選擇多，如中銀香港 （02388） 及建行亞洲7天美元短存有5厘年息，恒生 （00011） 同樣短存年息為5.5厘，跑贏不少中小行。然而，論及低門檻最高息，南商7天美元定存只須等值1000港元，便有5厘年息。至於工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），相同短存的年息是0.05厘，但起存額僅1美元。

專家又提醒，後市仍多變，例如外電指，美國債務上限於12月18日到期，早前華府把財政懸崖的死線由10月順延至12月初，最近財長耶倫又押後到18日。何況12月15日更是重頭戲聯儲局公布議息結果，加上通脹失控之憂，雖則耶倫昨晚強調，通脹不會是風土病，重申影響只是短暫，但市場顧慮多。

紐元定存息最高10厘【下一頁

正因年底前變數仍甚多，遂令短期美元定存受捧。況且，投資者憂聯儲局提早退市，熱錢漸由新興市場回流至美元，令市場水緊，為免年結前鬧美元荒，港銀遂加存息早作攻防戰。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，維持明年中美國加息的預測，且料未來半年至1年美滙指數上試96.91，長線目標為96.09。

美國公布10月份通脹急升6.2%，創30年新高，刺激美滙指數衝越超逾96大關，更一度創下15年新高。華僑永亨經濟師指，全球會否響應拜登釋出石油儲備、以及緊盯PCE的最新數據等，料美滙指數暫仍守穩96.5。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

集友銀行 滙豐控股（00005） 鮑威爾 加息 美國聯儲局 美滙指數 美元 外幣定期存款 定期存款

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