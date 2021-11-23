【新Emoji】微軟開放新Emoji　Windows 11用戶點啟動？

微軟（Microsoft）早於今年7月揭曉全新的Emoji系統，重新設計了超過1800個流暢風格 （Fluent style）的Emoji。隨著日前邀請Windows Insider測試計劃的使用者測試一個多月後，微軟日前宣布，正式向所有Windows 11用戶推出其新Emoji。

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如果各位Windows 11用戶想使用最新的Emoji，用戶需要安裝本月的可選更新。 打開Windows的更新設置，在 設置 > 更新和安全 > Windows 更新， 選擇 檢查更新 。完成安裝更新及重啟電腦後，點擊Windows鍵+「.」鍵以打開Emoji選單中的新表情符號。

值得一提的是，微軟指是次將舊版Segoe UI Emoji更新，推出全新系列的Fluent風格Emoji，雖然仍然是以2D平面呈現，但是更具立體感。

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責任編輯：張寶燕