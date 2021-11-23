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【新Emoji】微軟開放新Emoji　Windows 11用戶點啟動？

科技 18:37 2021/11/23

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微軟（Microsoft）早於今年7月揭曉全新的Emoji系統，重新設計了超過1800個流暢風格 （Fluent style）的Emoji。隨著日前邀請Windows Insider測試計劃的使用者測試一個多月後，微軟日前宣布，正式向所有Windows 11用戶推出其新Emoji。

【小王子聯名】Logitech X 小王子鍵鼠組合登場　明日起公售

如果各位Windows 11用戶想使用最新的Emoji，用戶需要安裝本月的可選更新。打開Windows的更新設置，在設置>更新和安全>Windows 更新，選擇檢查更新。完成安裝更新及重啟電腦後，點擊Windows鍵+「.」鍵以打開Emoji選單中的新表情符號。

值得一提的是，微軟指是次將舊版Segoe UI Emoji更新，推出全新系列的Fluent風格Emoji，雖然仍然是以2D平面呈現，但是更具立體感。

    點擊圖片放大

【EMOJI滑鼠】Logitech「POP MOUSE」無線藍牙滑鼠登港　自訂EMOJI表情鍵

【新Emoji】Unicode公布Emoji 14名單　2021全新表情符號包括咩？

責任編輯：張寶燕

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