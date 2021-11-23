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【有相睇】短炒啟德居屋賺到笑　單位連靚裝　兩年半勁賺1.1倍

股樓投資 16:09 2021/11/23

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在樓價高企的年代，居屋自然有價有市，亦變成業主的搖錢樹，回報更比私樓好。富誠地產謝婉玲說，啟德居屋啟朗苑A座低層4室，實用面積380平方呎，一房間隔，望內園景及街景，原叫價580萬元（未補地價），終累減28萬元，以552萬元（未補地價）易手，實用呎價約14,526元，創東九居二市場呎價新高。 

據了解，買家為綠表客，鍾情啟朗苑位置好，且看好該區長遠發展，故購入上址。從代理提供的相片可見，單位有雅致裝修，可即買即住。 

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2019年04月以261萬元（綠表價）購入單位，持貨2年，現轉手賬面賺約291萬元，物業期內升值約1.1倍。值得留意的是，由於原業主持貨未夠3年，理論上要支付樓價一成之額外印花稅（SSD），即55.2萬元，但料扣除相關開支後，原業主仍獲利甚豐。

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撰文 : 黃卓賢

居屋 啟朗苑 啟德 額外印花稅
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