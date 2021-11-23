【劍神復出】藍十字香港劍擊錦標賽周末舉行 總金額超過十萬 劍神張家朗傷癒復出

繼上月金牌運動員張家朗與隊友張小倫成為東亞銀行及其附屬公司藍十字（亞太）保險有限公司品牌代言人之後，今天（23號）他與張小倫、崔浩然、連翊希、朱嘉望和教練鄭兆康一同出席由香港劍擊總會聯同藍十字保險冠名贊助「藍十字保險2021香港公開劍擊錦標賽」記者招待會。比賽將於11月27號及28號假亞洲國際博覽館11號展館舉行，同時宣布獎金總金額超過十萬，以表揚在花劍、重劍，和佩劍成績最好的24名男女子運動員。

闊別2年的劍壇盛事，吸引了639名劍手競逐17個獎項，除了男女公開組和高級組花劍、重劍和佩劍比賽之外，今年更特設14歲以下男女子花劍、重劍和佩劍比賽，借此希望培養更多劍壇新星。

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藍十字保險執行董事尹志德先生表示：「闊別2年的『藍十字保險2021香港公開劍擊錦標賽』今年強勢回歸，有見及此，『藍十字保險最佳香港劍擊運動員大獎』獎金加倍，總值超過10萬，以表揚在花劍、重劍，和佩劍男女子公開組成績最好的24位運動員。為了再進一步支持劍擊運動，藍十字保險將為香港隊劍擊教練、港隊劍擊奧運代表、全職劍擊運動員、青年劍擊運動員提供各類型的保障，包括：醫療保險、全年旅遊保險等，讓他們專心應付未來的劍擊賽事，爭取佳績。」

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在東京奧運勇奪男子花劍金牌的張家朗表示：「腳傷仍感到痛楚，但已無大礙」，但他對今次比賽不會給予太大壓力，並視每個比賽都一樣就會發揮得更好。而男子花劍隊大師兄的張小倫透露：「今次比賽是一個很好的機會讓劍隊出戰外地比賽前熟習環境，期望各人盡量表現最好。」。至於擁「花美男」之稱的崔浩然說：「對今次比賽有點期待，同時亦是一個好機會熟習比賽環境。」

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責任編輯：陳頌潔