【ET講股通】孫運喜：利率衝擊（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早低開262點，科技股拖累下，早段曾跌逾300點，恒生指數半日跌252點，報24698點，成交719.6億元。恒生科技指數跌1.3%，報6326點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌近3%；恒騰 （00136） 逆市升逾38%；電子煙股造好，思摩爾 （06969） 升逾13%。港股形勢點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 體育用品股、醫藥股、科技股跌

01：50 - 恒安 （01044） 、長實 （01113） 反彈

02：21 - 鮑威爾連任美國聯儲局主席 兩原因令美股先升後回軟

04：47 - 原因一：鮑威爾不夠「鴿」

05：14 - 原因二：鮑威爾及副主席布雷納德同強調對抗通脹

07：32 - 美國十年期國債債券孳息再升 不利高估值股份

08：45 - 利率衝擊美元指數再升 對新興市場資金流入不利

10：23 - 歐美疫情嚴重 外圍不利港股

11：58 - 觀眾問股：雲音樂 （09899） IPO攻略？

13：28 - 觀眾問股：金蝶國際 （00268） 昨日表現腳軟點算

15：08 - 觀眾問股：騰訊 （00700） vs 比亞迪 （01211） 點揀？

20：55 - 觀眾問股：美團 （03690） 268元買入可繼續持有嗎？

22：52 - 港股收市市況速報

23：49 - 恒指連跌5日 短綫有機會反彈

25：36 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 走勢點睇？甚麼價位可買入？

27：36 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 昨日表現腳軟點算？

29：22 - 個股推介：綠城管理 （09979）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目中表示，大市今日走勢差，低開後反覆向下，之前估值較高的股份今日跌幅較大，如體育用品股、藥品股、互聯網經濟平台股。不過，有些之前跌得較多的股份反彈，如恒安 （01044） 、長實 （01113） ，令大市跌幅未有擴大。

鮑威爾獲提名連任 市場憂加息加快

大市形勢方面，主要受利率衝擊，以致外圍衝擊影響。聯儲局主席鮑威爾周一獲總統拜登提名連任，美股應聲上升，但旋即掉頭回軟，納指見高位後反覆向下，呈穿頭破腳的大陰燭，技術走勢甚差。雖然掃除不明朗因素，但市場認為鮑威爾不如布雷納德般鴿派，而且強調對付通脹，令市場擔心明年利率衝擊，加息較預期快。

美長債息及美元齊上升 不利大市

市場估計12月會議或商討加快收水，擴大每月縮減買債規模，又預計提前明年6月開始加息，預期加息次數亦由2次升至3次。市場扭轉對收水、加息的看法，除美股外，其他資產價格亦出現變動，足以影響港股。美10年債息抽升，不利高估值的股份，繼納指後，香港高估值股份今日亦回軟。此外，美元亦飈升，之前提過美滙指數已形成大雙底，現時已升穿雙底頸，以量度升幅計，有望見98水平︰而美元上揚，對新興市場的資金流向不利，如港元已見弱勢。

至於外圍衝擊，包括對增長的憂慮，如歐洲疫情惡化、奧地利準備重新封城、美國染疫死亡人數較去年多等消息，不利港股。

恒指連跌5天，全日跌299點，報24651點，大市成交1,299億元。短綫來看，恒指跌至接近24481點的前浪底支持，以及貼近保歷加通道底部，加上5天由高位累跌逾千點，有機會在重要支持位前反彈，但暫未能太大厚望，可能反彈後再尋底。

今日潛力股方面，綠城管理 （09979） 愈升愈多，全日升9.5%，物管股近日跟隨內房板塊喘定回暖。技術走勢上，綠城已突破頭肩底，並升穿頸水平，成交亦明顯增加，上升動力不錯。

【「ET講股通」問股環節，包括︰雲音樂、金蝶國際、騰訊、比亞迪、美團、建滔積層板、新奧能源︰立即觀看】

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