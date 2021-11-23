【周末好去處】送出300張《三哥Chill & Chilli》音樂會！一連兩日手作市集暨音樂會本周末舉行

一連兩日，D2 Place本周末舉辦譚仔三哥X LIFE Mart X白紙《三哥Chill & Chilli》手作市集暨音樂會，設逾百個攤檔租金及音樂會場地，有20多位人氣KOL 及Yes！坐陣擺攤售賣譚仔三哥創作產品，同場加映一連兩天音樂會，每日將有8組音樂單位作busking表演，重量級嘉賓包括Dear Jane、MC Cheung、麗英、波仔Boris等。

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是次《三哥Chill & Chilli》音樂會將於荔枝角D2 Place TWO天台花園舉行，每日將有8組音樂單位作busking表演，包括Dear Jane和MC張天賦小薯茄成員麗英、人氣KOL波仔Boris、全民造星4參賽者啊妹黃敏蕎、Sinnie 吳倩怡、兩組地下樂團：Liberty 5、Mark Chan , Sing , Googoo 菇菇 , Kenneth ACM。

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《三哥Chill & Chilli》音樂會實施人流管制，每日只提供300張電子門票，三粉必須事先到https://www.eventbrite.com/e/chill-chilli-tickets-210591393527 登記取電子門票，費用全免，由譚仔三哥全數贊助。音樂會當日，必須展示電子門票QR Code方可進場。電子門票將於2021年11月24日(星期三) 下午3時開放登記，先到先得，送完即止。

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活動詳情：

《三哥Chill & Chilli》手作市集 地點： D2 Place 一期2樓, The Space 饒宗頤文化館 時間： 1:00 – 8:00 pm 入場方法： 免費入場，可於【Life Mart手作市集】手機程式登記領取優先票 或 Walk in 《三哥Chill & Chilli》音樂會 地點： D2 Place Two天台花園 時間： 4:00 – 8:00 pm 入場方法： 免費入場，必須網上 https://www.eventbrite.com/e/chill-chilli-tickets-210591393527 登記取票，不設Walk in

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責任編輯：潘曉豐