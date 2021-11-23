【筍工推介】創科署請技術主任 需有工程學、應用科學文憑或高級證書 最高薪4.4萬

創新科技署請技術主任，月薪由22,725元至44,555元，需持有本港理工大學、理工學院或香港專業教育學院、科技學院、工業學院頒發的工程學（包括電訊學）或應用科學文憑或高級證書，或具同等學歷，主要負責執行電機、電子、機械、生產、土木及結構工程和電訊範疇內各項有關精密標準與校正、產品標準、品質控制和測試的技術工作，職位會按公務員試用條款受聘三年，而通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

詳情如下：

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申請手續：申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達上述聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真或電郵方式提交的申請書，將不獲處理。



持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。



在網上遞交申請的人士，須在2021年12月10日或之前把履歷表及所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。



如申請人未有提供所需的證明文件，其申請概不受理。申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加技能測驗／遴選面試，通常會在截止申請日期後約十至十二個星期內接到電郵或郵寄通知。如申請人未獲邀參加技能測驗／遴選面試，則可視作經已落選。



逾期遞交、不完整（例如沒有提供所需的證明文件副本及履歷表）、以傳真或電郵方式遞交、並非使用指定的申請表格，或所填寫的資料未能清楚顯示申請人符合本職位的入職條件的申請，將不獲受理。

聯絡地址：香港添馬添美道2號政府總部西翼21樓創新科技署人力資源組

查詢電話：2867 5864

截止申請日期(日/月/年)：03/12/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂