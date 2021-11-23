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【元宇宙】Pokemon GO開發商Niantic攻元宇宙　獲23億融資拓AR開發套件

股市 15:16 2021/11/23

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Pokemon GO開發商Niantic攻元宇宙　獲23億融資拓AR開發套件

元宇宙成各大企業的投資新路向。《Pokemon GO》開發商Niantic宣布，獲對冲基金Coatue的3億美元　（約23.38億港元）融資，資金將用於拓展最近推出的Lightship平台，協助開發人員進行AR創作，建立「真實的元宇宙世界」。融資完成後，Niantic估值達到90億美元（約701.3億港元）。

元宇宙商機有幾大？大摩料潛在市場達62萬億元，看【下一頁】

Niantic近期推出的Lightship為擴增實境開發工具套件，幫助具有Unity遊戲引擎基礎知識的人免費使用，開發AR遊戲。此前，公司宣布設立2,000萬美元（約1.5億港元）資金投資於Lightship平台上開發的AR項目，現時參與合作開發計劃的對象包括環球影業（Universal Pictures）、華納音樂集團及Historic Royal Palaces等。

今年8月Niantic行政總裁John Hanke已透露將進軍元宇宙領域。

相關文章：【元宇宙】大摩：蘋果料即將發布AR裝置　將改變整個局勢

【元宇宙】Facebook研裸手互動　實時手部追蹤較控制器佳

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