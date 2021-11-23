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【大行報告】大摩：長實非地產業務持續復甦　料明年股息率達4.9厘

股市 15:07 2021/11/23

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【大行報告】大摩：長實非地產業務持續復甦　料明年股息率達4.9厘

長實 （01113） 股價彈高，摩根士丹利預期，長實酒吧、酒店及飛機租賃業務自今年下半年已有改善，同時公司保證今年股息增長15%，當經常性業務明年完全復甦，預期長實2022年股息率可達4.9厘，而且有潛在進一步上升的空間。大摩將長實目標價微降1.8%至55元，評級調高至「增持」。

「長實的房地產銷售保持平穩，非地產業務的經常性業務迅速增長，預期會帶動2023年經常性利潤增長由2015年的35%，加快至65%。」

高盛料中港通關利好未來兩年寫字樓前景【下一頁】

大摩指，撇除英國酒吧，非地產業務的經常性息稅前利潤（EBIT）上半年利潤較去年下半年明顯改善，增長56%至38億元，主要與併購及飛機租賃業務好轉有關，預期今年下半年利潤會增長三成至49億元。大摩估計，英國酒吧業務會扭虧，而且市場可能低估新併購的基建資產帶來的利潤貢獻。

大摩料長實今年每股盈利增長21%

現時長實股價較資產淨值（NAV）折讓約51%，預測股息率4.5厘，估值較歷史平均低2個標準差。大摩稱，長實的NAV折讓較其他發展商高，源於其業務較多元化。

大摩將新收購的基建資產納入收入及EBIT貢獻，預期長實2021年每股盈利增長21%，2022年增長33%，2023年增長13%。

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