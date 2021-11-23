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【機迷熱話】回應動視暴雪CEO性醜聞　任天堂跟大隊割蓆

科技 15:32 2021/11/23

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《華爾街日報》日前揭美國著名遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）CEO Bobby Kotick，領導動視暴雪30載，對公司內部的不當性行為知情不報，甚至以威逼利誘或庭外和解等方式讓當事人封口。事後各大遊戲公司包括Xbox、PlayStation也相繼割蓆，表示開始重新考慮和動視暴雪的關係。

綜合外媒報道，美國任天堂總裁Doug Bowser在11月19日（上周五）亦有向美國任天堂所有員工傳送一封內部電郵，指目前正採取相關行動，評估有關情況。

美國任天堂總裁Doug Bowser指，一直注意有關動視暴雪事件的最新進展。（任天堂官方圖片）

【機迷熱話】動視暴雪CEO爆醜聞　Xbox、PlayStation負責人：將審視雙方關係

【Meta】憂兒童安全問題　FB、IG加密訊息計劃延至2023年

雖然任天堂與微軟、Sony一樣，並未明言其舉措是否代表會結束雙方合作，但Doug Bowser指，一直注意有關動視暴雪事件的最新進展，以及該公司出現關於騷擾和歧視的報道，發現了許多令人不安的說法，這些都和任天堂的價值觀、信仰和政策背道而馳。

事實上，動視暴雪CEO在事件中亦有被揭有滲嫌性騷擾和恐嚇。他最新表示，假如自己無法解決公司內部的騷擾和歧視文化問題，將會考慮辭去自己的職位。

【科技奇聞】美國女子誤吞Airpods　竟錄得體內腸胃聲音

責任編輯：張寶燕

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