早著先機開拓民生服務 新希望服務持續高速發展

內地物管行業近期備受追捧，多項國策支持物業管理公司發展增值服務外，強現金流及穩定業務，亦令物管行業擁有高投資價值；加上除了管理面積及服務的增長，多元化及高毛利的增值服務同時成為物管企業的高速增長引擎，發展空間極大。其中新希望服務 (03658) 背靠新希望集團，以「民生服務運營商」為定位，持續為眾多城市提供優質物業管理服務、非業主增值服務、商業運營服務和生活服務等，未來備受期待。

據新希望服務今年中期業績報告顯示，截至6月30日公司收入及毛利分別為4.03億元(人民幣，下同)及1.72億元，較去年同期增長75.7%及72. 9%，淨利率高達19.8%，且最近三年均呈正向增長。當中生活服務部份收入較去年同期大幅上升1.71倍，毛利率上升13.3%，證明公司在生活服務的子賽道開始全面發力、加速奔跑。

現時市場對物管行業的估值，主要是計算企業持續產生的經營現金流，輔以關聯房企輸送、未來預期成長，以及社區增值服務所帶來盈利的預估，新希望服務現時的營運模式正與以上估值模式不謀而合，尤其是新希望服務重點開拓的社區生活增值服務，正是近年最被市場憧憬的業務部份，可見現時新希望服務仍處於被市場低估狀態，具長期投資價值。截至11月初，新希望服務市盈率仍僅約11倍左右，相比物業板塊平均超過20倍的市盈率，仍擁有很大的上行空間。

新產業項目增長強勁

事實上，新希望服務現時的服務版圖已擴展至全國18個城市，透過不斷深耕及佈局成渝城市群和華東都市圈，獲得的在管項目不斷增長，當中華東地區在今年上半年的在管面積大幅提升，同比增長接近八成，進一步擴大在「高經濟增長」和「高人均收入」城市的項目密度及佔比，並通過高質量的服務換取高毛利率的回報，為新希望服務帶來持續的經營現金流。此外，新希望服務還憑豐富的管理經驗和良好的品牌口碑積極發力非住宅領域，包括產業園、醫療機構、文化及旅遊場所、學校等，截至2021年6月，非住宅在管面積同比增長116.7%。同時，截至今年上半年獨立第三方在管樓面面積已較去年同期上升至17%，獲得了高速增長，證明了新希望服務第三方專案拓展與擴張的實力。

打造民生生活圈

近年內地推出多項政策支持物業管理公司發展增值服務，例如今年年初，住房和城鄉建設部等十個部委聯合發布了《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，鼓勵有條件的物業服務企業向養老、託兒、家政、文化、健康、地產經紀、速遞收發等領域延伸發展。

此外，國家的不同部門也於今年陸續發布多項政策及建議，例如：一刻鐘便民生活圈、「十四五」循環經濟發展規劃、加強城鎮老舊小區改造配套設施建設、生活性服務業30條及智慧健康養老產業發展行動計劃等，鼓勵企業推出民生服務協助建設社區生活配套，提升資源綜合利用能力。而新希望服務的民生增值服務發展方向，也正好順應了國家政策趨勢。

不僅如此，得益於新希望集團的豐富產業鏈，新希望服務可在充沛資源支持的情況下，不斷擴充和發展生活服務產品組合。並且，此類服務極具消費屬性以及重複消費特質，未來想像空間更大，業務發展可更多元。

數字亦反映事實，截至今年上半年，新希望服務的社區生活服務收入較去年同期增長了220.1%；社區資產管理服務同期增長219.9%；社區空間運營服務同期增長492.3%；線上及線下零售服務及餐飲服務同期增長86.3%；社區營銷活動服務同期增長176.2%。透過不斷拓以上高毛利率的生活服務業務，加上商業運營服務毛利率較高，令新希望服務的毛利率一直處於行業的上游水準，有望成為新的業績增長點。

開拓藍海賽道

高盛早前發表報告，認為為公共物業提供管理服務、城市營運及服務等，將是物業管理板塊的藍海市場及新增長引擎，而新希望服務亦早著先機，憑藉物管經驗，特別是在今年積極開拓醫院管理及後勤服務，為其提供設施管理、運輸、餐飲和醫療廢物管理等服務，而今已吸引了包括四川省腫瘤醫院及上海天佑醫院等多間優質醫療機構成為客戶。早先還與福州政府達成戰略合作，開展民生服務，計劃打造物業管理、城市服務、商業管理及智慧社區等領域的標杆項目，今年年中更於福州鼓樓區設立東南總部，發展迅速。

與其他以物業管理服務佔收入大比重的物管企業不同，新希望服務已經透過積極構建民生服務生態圈形成相當的差異化競爭優勢，跑出一條均衡發展、獨具特色的發展之路，在資本市場上具有一定的獨特性。而憑藉內生增長及結合新希望集團背景助力，預期管理面積的增加、物業管理服務的增長及一系列高利潤增值服務，將令新希望服務繼續呈現高增長、高盈利及高效能的發展，在內地物管行業賽道上可持續前行。

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