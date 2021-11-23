【筍工推介】漁護署招聘農林助理員　頂薪2.5萬元　只要求中學學歷　但要有此一經驗

漁農自然護理署近日招聘農林助理員，主要負責管理郊野公園、林務及野生動物等管理，空缺屬公務員體系，月薪由20,035元起，頂薪至25,545元。該職位雖只要求中學學歷，不過亦需持有至少2年自然護理實地工作，或在政府紀律部隊工作的經驗。另外，有可能須在香港任何地區工作，亦要在部門宿舍或行動中心留宿；此外，除了輪班及候命工作，在晚間及周末亦要工作。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職要求及實際工作內容。申請將於12月3日截止，可互聯網遞底以郵寄方式遞交申請。

入職條件及職責：

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申請手續：

申請表格[G.F. 340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。已填妥的申請書，須於截止申請日期或之前送交有關招聘部門的下述查詢地址。請在信封面上註明申請職位的名稱，並確保已貼上足夠郵資。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請書如資料不全、逾期、或以傳真／電郵方式遞交，將不予受理。

申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約8至10個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署

查詢電話：21506687

截止申請日期(日/月/年)：03/12/2021 23:59:00

部門網址：http://www.afcd.gov.hk

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