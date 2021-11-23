邊境難民問題未解決 白俄總統威脅戰爭將難避免

白俄羅斯與波蘭邊境難民問題持續，仍有大批難民伺機入境歐盟國家。白俄羅斯總統盧卡申科表示，白俄不希望和波蘭對抗，但警告若邊境難民問題惡化，戰爭將無可避免。盧卡申科表明，希望與歐盟解決難民問題。

白俄清空邊境難民營地 歐盟拒接收2000人建議 【下一頁】

白俄官媒Belta周一（22日）報道，盧卡申科（Alexander Lukashenko）不希望邊境局勢在數周內升級，並形容將會是一場災難。他指要向每一個波蘭人證明，白俄並非野蠻人（barbarians），不希望和波蘭「擦槍走光」。 盧卡申科表示，一旦兩國對抗去到不可挽救地步，戰爭將無可避免（unavoidable）。

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另一方面，歐盟指摘白俄協助難民抵達邊境，製造危機報復歐盟就白俄侵犯人權實施的制裁。現年67歲的盧卡申科否認指控，惟指除非歐盟撤銷制裁，否則難以解決難民問題。

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盧卡申科上周提出解決方法，向德國建議歐盟接收2,000名難民，白俄則遣返另外5,000名。但建議遭歐盟拒絕，德國發言人指方案不能接受。

卡塔爾《半島新聞台》報道指，盧卡申科正加強對歐盟施加輿論壓力。有人道主義機構指，邊境地區死亡難民人數已達13人，多人缺水缺糧。

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責任編輯：李俊儀