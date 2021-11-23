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白宮：拜登想2024年再參選 力爭連任美國總統

環球政治 14:44 2021/11/23

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美國總統拜登受供應鏈問題及通脹等議題影響，近期支持度下滑，有指拜登不打算再尋求連任。白宮發言人周一（22日）證實，拜登打算競逐2024年美國總統大選，希望爭取連任。

美國總統拜登做身體檢查 醫生稱仍適合履行職務 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一與夫人吉爾（Jill Biden）乘坐空軍一號，前往北卡羅來納州出席感恩節活動與美軍見面。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）於空軍一號上，被記者問到拜登會否再次參選美國總統。普薩基表示「對，這就是他的打算。」（Yes, that's his intention.）

拜登於去年美國大選擊敗前總統特朗普（Donald Trump），打破紀錄以78歲高齡上任美國總統。如果拜登2024年連任成功，他屆時將以82歲之齡繼續擔任美國總統。

卡米拉四圍唱拜登放屁 形容聲音「又長又響」 【下一頁】

通脹、供應鏈危機、民主黨内鬥爭等因素影響，拜登支持度持續下滑。《華盛頓郵報》與美國廣播公司近期進行的一項民調指，拜登的支持度跌至僅約4成。

而薩福克大學（Suffolk University）與《今日美國》（USA Today）的民調更指，副總統賀錦麗（Kamala Harris）的支持度只有28%。即使拜登決定不參選爭取連任，賀錦麗料也未能獲足夠民意支持，於2024年參選總統。

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責任編輯：鄭錦玲

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