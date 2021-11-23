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【職場疫苗規例】上千司機拒打疫苗遭停職　多倫多當局削減巴士班次

商業 14:37 2021/11/23

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多倫多有巴士工會表示，約1,200名尚未接種疫苗的司機，將遭停職放無薪假。（法新社圖片）

繼遭法院駁回「阻止強制疫苗政策」後，多倫多有巴士工會表示，約1,200名尚未接種疫苗的司機，將遭停職放無薪假。多倫多運輸局（TTC）表示，受司機短缺影響，多倫多有57個巴士線都將面臨班次縮減或服務暫停。

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該局早前公布強制接種疫苗政策規定，11月20日前未打疫苗或不公開其接種狀態的員工，將遭無薪停職。當局表示，截至周日（21日），已有約92%的員工報告了其接種疫苗狀態，當中絕大部分人已完成接種，約1200多名員工因不遵守疫苗政策而面臨無薪停職，而在年底前仍繼續拒遵規定的人都將受到解僱。

對此，有約12,000名會員的巴士工會ATU 113反映，其近2,000名員工受影響，當中中司機佔約1,200人，維修員工佔500、600人。

工會抗議一刀切政策

工會表示，對於拒打疫苗的少部分員工，運輸局應提供定期檢測的選擇，而非直接讓他們放無薪假。工會更指出說，多倫多經濟復甦已甚艱難，當局在節日來臨之際，令這些員工沒工作沒收入，既傷害乘客又損害員工利益。

疫苗維權團體TTCriders則認為，運輸局強制員工疫苗既保護乘客，又保障員工安全，大家本來就有責任打疫苗及戴口罩。不過，該團體卻反對裁減巴士服務，認為政府及當局和應立即採取應變措施 ，提供更多資金聘請司機，保證服務不受影響。

運輸局表示，多倫多目前正面臨司機短缺，恐怕會持續一段時間。當地的Bloor-Danforth地鐵2號線、一條電車路線和57個巴士線都將縮減臨時班次或暫停服務，當局局已採取適當措施確保繁忙時段服務維持正常。

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責任編輯：李智美

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