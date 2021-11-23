【加密貨幣】薩爾瓦多總統計劃建「比特幣城」　除增值稅外免收任何稅項

位於南美洲的國家薩爾瓦多（El Salvador）總統Nayib Bukele早前宣布，將計劃建造世界上第一個「比特幣城」（Bitcoin City），最初由比特幣債券提供資金，他更表示，該城市會由火山中獲得地熱能作能源，除了增值稅外，將不徵收任何稅款。

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據路透社報道，在薩爾瓦多為期一周的比特幣推廣活動結束時，Bukele表示，「比特幣城」將建於拉烏尼翁省（La Union）東部（近菲律賓），主要依靠火山的熱能提供能源，同時表示除增值稅（VAT）以外，將不徵收任何稅款。而所徵收的增值稅，一半將用於資助為建設城市而發行的債券，另一半會用作支付垃圾收集等服務的費用。

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Bukele又估計，要建設公共基礎設施，將花費大約30萬個比特幣。Bukele打算將「比特幣城」比作亞歷山大大帝創立的城市，他形容「比特幣城」將是圓形，有機場、住宅和商業區，並設有一個中央廣場，從空中看起來就像比特幣。他更表明，該國計劃在2022年發行首批「比特幣債券」，意味着60天後隨即發行。

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薩爾瓦多於今年9月，成為世界上第一個採用比特幣作為法定貨幣的國家。路透社報道提到，Bukele是位受愛戴的總統，但民意調查顯示，他對比特幣的熱愛令薩爾瓦多人抱懷疑態度，更因而引發起民眾抗議政府此一政策。

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