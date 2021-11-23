【通脹高企】德央行警告11月通脹將逼近6% 或再飆逾28年高位

德國央行周一（21日）發表最新月度報告，由於全球供應鏈斷裂、缺乏勞動人口，加上當局收緊防疫措施等因素，德國經濟復甦或會放緩。央行亦警告，預計德國11月通脹率高於預期，通脹水平可能逼近6%。

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德國央行最新月度報告指，當地服務業重新開放，德國經濟於上半年蓬勃增長。但由於受到供應鏈中斷影響，部分行業亦愈來愈難招聘員工、當地新冠疫情惡化跡象，央行指當地經濟增長可能會在秋季季度停滯不前。

德國面臨經濟增長放緩的同時，央行亦警告，預計當地11月通脹率將超乎預期，通脹水平僅低於6%。當中有1.5個百分點反映德國於去年下調增值稅及旅遊相關服務的價格低廉，帶來的通脹影響。

德國通脹率在10月達到4.6%的30年高位，但市場預期11月的通脹率會進一步上升，認為部分原因與能源價格飆升有關，以及歐州央行採取極端寬鬆的貨幣政策導致高通脹。

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德國央行預測在11月達到高通脹水平後，由於與旅遊相關因素將在12月失效及降低增值稅稅率規定將到明年1月，通脤會在未來數月內回落。但央行預計，當地長時間會維持3%通脹率、剔除能源及食品等因素，核心通脹率亦高於2%。

另一方面，德國新政府考慮在明年年底前將最低工資提高至12歐元（約105港元），央行警告指，提高最低工資會間接對高收入的群體造成影響，增加整體調整薪酬壓力。

而歐州央行則認為，目前通脹飆升屬暫時性，不應收緊量化寬鬆貨幣政策應對。但即將卸任的德國央行行長魏德曼（Jens Weidmann）與歐州央行立場相左，上周五（19日）警告指，歐元區通脹中期可能會維持高於2%水平，不會像歐洲央行所預測般放緩。

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責任編輯：郭麗明