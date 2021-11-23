  • 17°C
香港時間 : 20211123日 (二) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹高企】德央行警告11月通脹將逼近6% 或再飆逾28年高位

環球社會熱點 15:40 2021/11/23

分享：

德國央行周一（21日）發表最新月度報告，由於全球供應鏈斷裂、缺乏勞動人口，加上當局收緊防疫措施等因素，德國經濟復甦或會放緩。央行亦警告，預計德國11月通脹率高於預期，通脹水平可能逼近6%。

英倫銀行下月或加息 受通脹拖累 【下一貢】

德國央行最新月度報告指，當地服務業重新開放，德國經濟於上半年蓬勃增長。但由於受到供應鏈中斷影響，部分行業亦愈來愈難招聘員工、當地新冠疫情惡化跡象，央行指當地經濟增長可能會在秋季季度停滯不前。

德國面臨經濟增長放緩的同時，央行亦警告，預計當地11月通脹率將超乎預期，通脹水平僅低於6%。當中有1.5個百分點反映德國於去年下調增值稅及旅遊相關服務的價格低廉，帶來的通脹影響。

德國通脹率在10月達到4.6%的30年高位，但市場預期11月的通脹率會進一步上升，認為部分原因與能源價格飆升有關，以及歐州央行採取極端寬鬆的貨幣政策導致高通脹。

英國上月通脹按年升4.2% 明年料達5% 【下一頁】

德國央行預測在11月達到高通脹水平後，由於與旅遊相關因素將在12月失效及降低增值稅稅率規定將到明年1月，通脤會在未來數月內回落。但央行預計，當地長時間會維持3%通脹率、剔除能源及食品等因素，核心通脹率亦高於2%。

另一方面，德國新政府考慮在明年年底前將最低工資提高至12歐元（約105港元），央行警告指，提高最低工資會間接對高收入的群體造成影響，增加整體調整薪酬壓力。

而歐州央行則認為，目前通脹飆升屬暫時性，不應收緊量化寬鬆貨幣政策應對。但即將卸任的德國央行行長魏德曼（Jens Weidmann）與歐州央行立場相左，上周五（19日）警告指，歐元區通脹中期可能會維持高於2%水平，不會像歐洲央行所預測般放緩。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

商界演說大談Peppa Pig 約翰遜被狠批混亂
今日
商界演說大談Peppa Pig 約翰遜被狠批混亂
貝索斯捐7.8億予奧巴馬基金會 換廣場命名權
今日
貝索斯捐7.8億予奧巴馬基金會 換廣場命名權
【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市
今日
【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市
【輝瑞疫苗】以色列為5至11歲兒童打針 2.4萬人預約
今日
【輝瑞疫苗】以色列為5至11歲兒童打針 2.4萬人預約
南韓前總統全斗煥離世 享年90歲
今日
南韓前總統全斗煥離世 享年90歲

你可能感興趣

商界演說大談Peppa Pig 約翰遜被狠批混亂
今日 13:36
商界演說大談Peppa Pig 約翰遜被狠批混亂
貝索斯捐7.8億予奧巴馬基金會 換廣場命名權
今日 14:03
貝索斯捐7.8億予奧巴馬基金會 換廣場命名權
【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市
今日 13:21
【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市
貨幣政策 經濟 網絡熱話 德國 通脹 歐洲央行 量化寬鬆 最低工資 歐元

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
美國SUV撞威州聖誕巡遊隊伍 最少5死40傷（第三版）
美國SUV撞威州聖誕巡遊隊伍 最少5死40傷（第三版）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間15:00）
【德國疫情】或強制民眾接種疫苗 不排除封城
【德國疫情】或強制民眾接種疫苗 不排除封城
澳洲12月允有簽證外國人入境 旅客僅日韓受惠
澳洲12月允有簽證外國人入境 旅客僅日韓受惠
英國歌后Adele撼動Spotify 取消一功能
英國歌后Adele撼動Spotify 取消一功能
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款