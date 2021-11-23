美工會要求政府阻亞馬遜收購美高梅影業　指稱會壟斷串流媒體市場

英國四大工會於本周一，要求政府出手阻止亞馬遜收購美高梅影業（MGM Studio），指出一旦此收購交易，將壟斷串流媒體市場。亞馬遜在今年5月宣布，以84.5億美元收購美高梅影業，即製作詹士邦等電影的電影廠，為旗下串流媒體Amazon Prime Video提供更多電影和電視節目，從而與Netflix和Disney+等對手競爭。

亞馬遜以85億收購美高梅電影 加入串流媒體大戰 【見下頁】

據紐約郵報（New York Post）報道，工會於《戰略組織中心》（Strategic Organizing Center）報告中表示，此一交易會令到亞馬遜，擁有逾5.5萬齣影集，這將使該公司傲視整個串流媒體市場。報告又提到，Netflix的影片數量雖位居第二，卻不到足2萬齣。

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該份報告透露，疫情期間亞馬遜大舉擴張，他們利用影視服務，用作增加尊貴會員（Prime）數量。現冒亞馬遜的用家，尊貴會員佔68%，這些會員的平均購物金額，也明顯比非會員用戶高。

該四大工會組織明言「為行業敲響警鐘」，指出亞馬遜已擁有龐大影視版權，通過收購米高梅公司，亞馬遜將獲得更多的市場影響力，從而抬高價格。

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