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網購料有物流憂慮　Black Friday轉投百貨公司股？

股市 14:20 2021/11/23

分享：

一年一度的美國銷售旺季黑色星期五（Black Friday），今年需面對供應鏈問題，電商出現缺貨潮，獨立股評人梁耀康（Dave）預料物流憂慮仍在，更多消費者會選擇到實體店購物，可留意百貨公司股，如美斯百貨（美：M）等，今年Black Friday投資部署有何變動？想知詳細分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（附time code）

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
00：52 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：37 - 亞太股市早段市況速報
03：01 - 鮑威爾繼任美國聯儲局主席　短期留意增長型科技美股
05：10 - 美股如何部署？現可小注吸納銀行股？
06：31 - 美國Black Friday　美股可買入零售股、支付概念股？
07：32 - Black Friday可買Apple（美：APPL）
08：20 - Apple（美：APPL）建議分注買？
09：13 - 今年Black Friday網購料有物流憂慮　可留意百貨公司股
10：09 - Amazon（美：AMZN）可考慮？留意營運成本增加
11：41 - 高增長型美股分注吸納　宜等議息聲明才入手？
12：19 - Black Friday美股可買百貨公司股Macy（美：M）？長綫揀科技股更好？
13：38 - 薪酬成本增加　美國傳統銷售公司加價增通脹壓力
15：01 - 港股上日市況速覽+北水盤路
15：49 - 恒指連跌4個交易日　短期支持位睇24481點
17：45 - 科技股可慢慢吸納　可考慮騰訊 （00700）
17：58 - 內地股市升仍未帶動港股　恒指主要受重磅科技股拖累淡市
20：20 - 受Apple帶動升　舜宇光學科技 （02382） 都有元宇宙概念？
22：19 - 瑞聲科技 （02018） vs 舜宇光學科技 （02382） 點揀？
23：42 - 高偉電子 （01415） 可炒蘋果概念？可追入？　
24：42 - 恒指早段市況速覽
26：34 - 觀眾問股：汽車股短炒揀邊隻？長城汽車 （02333） 是廣洲車展嬴家？
27：29 - 汽車股短綫可考慮比亞迪 （01211） 　有咩要留意？
28：21 - 比亞迪 （01211） 如破頂可到甚麼水平？
29：26 - 電動車股逐隻評　蔚來（美：NIO）理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868）
30：55 - 電動車美股Tesla（美：TSLA）、Lucid（美：LCID）、Rivian（美：RIVN）前景、策略逐
個睇
32：45 - Tesla（美：TSLA）宜分注吸納
34：47 -  觀眾問股：Apple（美：APPL）129元買入　甚麼水平加注？
36：44 - 分注溝貨策略分析　談Lucid（美：LCID）買賣策略
40：48 - ET個股推介 - 舜宇光學 （02382）
42：03 - 觀眾問股：恒騰網絡 （00136） 冇貨可買入？
44：39 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 可重上160元買入價？
46：04 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 3.6元買入可加注？
49：51 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 547元買入值搏空間有多少？
51：53 - 觀眾問股：平安好醫生 （01833） 45元買入如何部署？
54：57 - 觀眾問股：天能動力 （01819） 冇貨可買入？
56：40 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 現價可買入？芯片股不宜選中資股？
59：46 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 19.4元買入現價應溝貨？
1：00：54 - 兩地專家周四舉行通關會議　新秀麗 （01910）
1：01：37 - 觀眾問股：美股明年會出現熊市？
1：04：34 - 減持美股轉向港股？
1：05：58 - 恒指早段市況速覽
1：07：11 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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