商界演說大談Peppa Pig 約翰遜被狠批混亂

英國首相約翰遜早前出席商界會議發表演說，然而他花費不少時間提及卡通片Peppa Pig，令場面一片尷尬。事後，不少政界人士狠批約翰遜當日表現，直指他演說內容混亂，更惹起保守黨黨內質疑。

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約翰遜（Boris Johnson）周一（22日）出席英國工業聯合會（Confederation of British Industry）的年會時發表演說，期間他突然提及自己日前曾到訪Peppa Pig主題樂園，更以此類比自己心中理想世界，

「非常安全的街道﹑學校紀律嚴明﹑高度依賴大眾交通運輸系統。」（very safe streets, discipline in schools, a heavy emphasis on mass transit systems）

其後，約翰遜指在Peppa Pig的經驗學習到的是英國的創造力，稱不會有人想過一套被英國廣播公司拒絕的卡通片，如今可以出口至180個國家，在中國及美國設有主題樂園，為英國經濟創造的收益達到60億英鎊（約626.17億港元），而且增長持續。

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約翰遜的言論被各方狠批，工黨影子財相Rachel Reeves直指內容「混亂」（shambolic）。首相府人員透露，商界人士當日期望約翰遜展示領導能力，卻最終只引起對英國政府更大懷疑。

有保守黨國會議員指出，約翰遜當日交出作為英國首相以最尷尬的演說，堪比上周的首相答問大會。議員稱約翰遜需要振作，現時黨內對他的信心已經逐漸減少。

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責任編輯：吳漢培