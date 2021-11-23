恒騰136曾逆市升近四成　話你知短炒有咩留意

恒騰網絡 （00136） 股價今早再逆市飆升，升幅一度逼近四成。自中國恒大 （03333） 上周四公布悉售恒騰網絡 （00136） 股份後，恒騰網絡 （00136） 已連升2個交易日，至昨日收市累計升幅已達37.4%，今早繼續熱炒，升幅逾三成，恒騰短炒有咩要留意？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（附time code）

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽

00：52 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：37 - 亞太股市早段市況速報

03：01 - 鮑威爾繼任美國聯儲局主席 短期留意增長型科技美股

05：10 - 美股如何部署？現可小注吸納銀行股？

06：31 - 美國Black Friday 美股可買入零售股、支付概念股？

07：32 - Black Friday可買Apple（美：APPL）

08：20 - Apple（美：APPL）建議分注買？

09：13 - 今年Black Friday網購料有物流憂慮 可留意百貨公司股

10：09 - Amazon（美：AMZN）可考慮？留意營運成本增加

11：41 - 高增長型美股分注吸納 宜等議息聲明才入手？

12：19 - Black Friday美股可買百貨公司股Macy（美：M）？長綫揀科技股更好？

13：38 - 薪酬成本增加 美國傳統銷售公司加價增通脹壓力

15：01 - 港股上日市況速覽+北水盤路

15：49 - 恒指連跌4個交易日 短期支持位睇24481點

17：45 - 科技股可慢慢吸納 可考慮騰訊 （00700）

17：58 - 內地股市升仍未帶動港股 恒指主要受重磅科技股拖累淡市

20：20 - 受Apple帶動升 舜宇光學科技 （02382） 都有元宇宙概念？

22：19 - 瑞聲科技 （02018） vs 舜宇光學科技 （02382） 點揀？

23：42 - 高偉電子 （01415） 可炒蘋果概念？可追入？

24：42 - 恒指早段市況速覽

26：34 - 觀眾問股：汽車股短炒揀邊隻？長城汽車 （02333） 是廣洲車展嬴家？

27：29 - 汽車股短綫可考慮比亞迪 （01211） 有咩要留意？

28：21 - 比亞迪 （01211） 如破頂可到甚麼水平？

29：26 - 電動車股逐隻評 蔚來（美：NIO）理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868）

30：55 - 電動車美股Tesla（美：TSLA）、Lucid（美：LCID）、Rivian（美：RIVN）前景、策略逐

個睇

32：45 - Tesla（美：TSLA）宜分注吸納

34：47 - 觀眾問股：Apple（美：APPL）129元買入 甚麼水平加注？

36：44 - 分注溝貨策略分析 談Lucid（美：LCID）買賣策略

40：48 - ET個股推介 - 舜宇光學 （02382）

42：03 - 觀眾問股：恒騰網絡 （00136） 冇貨可買入？

44：39 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 可重上160元買入價？

46：04 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 3.6元買入可加注？

49：51 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 547元買入值搏空間有多少？

51：53 - 觀眾問股：平安好醫生 （01833） 45元買入如何部署？

54：57 - 觀眾問股：天能動力 （01819） 冇貨可買入？

56：40 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 現價可買入？芯片股不宜選中資股？

59：46 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 19.4元買入現價應溝貨？

1：00：54 - 兩地專家周四舉行通關會議 新秀麗 （01910） 升

1：01：37 - 觀眾問股：美股明年會出現熊市？

1：04：34 - 減持美股轉向港股？

1：05：58 - 恒指早段市況速覽

1：07：11 - 財經日誌提提你