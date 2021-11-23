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貝索斯捐7.8億予奧巴馬基金會 換廣場命名權

環球社會熱點 14:03 2021/11/23

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美國前總統奧巴馬私人基金會宣布，亞馬遜創始人貝索斯已承諾捐款1億美元（約7.8億港元），是奧巴馬基金會成立以來最大筆個人捐款。作為回報，貝索斯要求獲得奧巴馬總統中心1個廣場的命名權。奧巴馬基金會表示，貝索斯捐款將支援基金會所有項目。

貝索斯發展太空探索被批 「解決氣候問題的投資更多」 【下一頁】

奧巴馬基金會（Obama Foundation）周一（22日）宣布，貝索斯（Jeff Bezos）將會捐款1億美元。倘若成事，將會是奧巴馬基金會成立7年來，收到的最大一筆個人捐款。作為回報，貝索斯要求位於芝加哥的奧巴馬總統中心（Obama Presidential Center）1個廣場，以去年離世的民權領袖、非裔前眾議員劉易斯（John Lewis）命名。

貝索斯其後發表聲明形容，劉易斯是1位偉大的美國領袖，為人正派及勇敢。貝索斯指，很高興能夠支持奧巴馬伉儷及其基金會履行使命，培訓新一代領袖。

貝索斯預言：人類在太空落地生根 地球淪度假勝地 【下一頁】

奧巴馬基金首席行政總監、奧巴馬政府前高級顧問賈勒特（Valerie Jarrett）表示，基金會將用貝索斯捐款支援旗下所有項目，包括興建廣場費用。美國媒體《紐約時報）（New York Times）報道，奧巴馬總統中心於去年8月正式動工，9月舉行奠基儀式，基金會已為其籌到足夠資金。

報道又引述基金會最新財務申報文件指，基金會去年共收到1.71億美元（約13億港元）捐款，年底時總資產為5.64億美元（約44億港元）。

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責任編輯：李俊儀

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