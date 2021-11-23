【機械人】取代清潔工？　Alphabet X實驗室使用Everyday Robots清潔辦公室

Alphabet旗下專注在創新研發的實驗室Alphabet X，最近宣布自家機械人Everyday Robot有新進展，指其已學習更多技能，會在Alphabet員工餐廳擦桌子、整理會議室等辦公室清潔工作。

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Alphabet於2019年11月公布學習機械人Everyday Robot計劃，旨在開發日常任務用機械人，可進行倒垃圾、擦桌子、整理家具；未來還可協助獨居長者處理家務。Everyday Robot 使用攝影機及一組機器學習演算法來認知環境，並從中學習。機械人可以將一種任務學習的能力應用於不同任務，因此無需重新研發另一個機械人或從新撰寫程式碼。

Alphabet X機械人總監Hans Peter Brøndmo表示，現時Alphabet已經研發100多個Everyday Robot，且在公司內部執行各種任務。Brøndmo指，運用強化學習、協同學習的機器學習演算法及從示範中學習，令Everyday Robot執行特定任務的能力更成熟。以抓握小型物件，如玩具、鑰匙或其他居家物件的動作為例，成功率由兩年前的75%進步到90%。在演算法改進下，當初機器人只能倒垃圾、拿杯子，現時倒垃圾的機械人也能拿抹布擦桌子。機械人甚至從開門的動作中學習，用來拉開餐廳的椅子。

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目前這些機械人已經在Alphabet大樓內提供服務，包括在員工餐廳擦桌子、打開會議室們檢查是否少了椅子，並將椅子排列整齊，未來這些原型機械人還會應用於其他方面。

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記者：廖淑瑩