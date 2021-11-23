【Meta】Meta或將面臨離職潮　內部調查顯示積極留任者不超過一半

▲ Meta的內部員工，有超過一半的員工均表示不會長期留任。（法新社圖片）

Facebook自從改名為Meta之後，接連宣布一連串有關「元宇宙」的發展計劃，理論上有很長一段時間需要大量人手，但近日卻有報告指出，Meta的內部員工，有超過一半的員工均表示不會長期留任。而導致員工不想在Meta長期發展的原因，則是因為對於管理層的不信任。

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據Business Insider報道，Meta每年都會進行兩次員工內部調查。這項名為「Pulse」調查主要希望能夠評估員工的情緒與精神狀況。而就在11月的「Pulse」調查中，出現了較為負面的反映。調查第一部分詢問了關於「員工對直屬上司的看法」，所有員工給出了一致的好評；不過，當來到第二部分詢問「員工對Meta的感受」時，「積極回應」的比例只佔65%，比起上次的調查下跌了2%；而在「員工對公司領導層（領導能力）的信心」中，卻只有49%的職員對此表示肯定，比上次調查下跌了整整7%。

只有5成員工看好未來發展

而對於「長期留任意向」的調查中，只有47%的Meta員工表示肯定，比起之前的調查又下跌了2%。對「公司未來的發展」的看法中，只有51%抱持著樂觀態度，比起先前的調查又更是下跌了11%。

對於調查的結果，Meta發言人表示，「尊重反饋是公司文化的核心部分，Meta會繼續定期對員工進行內部調查，從而了解哪些方面需要改進。在出現信心下跌的部份，Meta會聆聽他們的聲音，並已採取行動」。

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責任編輯：李智美