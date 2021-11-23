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【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市

環球社會熱點 13:21 2021/11/23

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日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子結婚後，隨夫小室圭抵達美國紐約展開新生活。真子卸下皇室公主身份成為一名持家有道的人妻，外媒攝得真子早前獨自行超市為愛巢添置家具用品。但真子初到紐約尚未熟悉環境，外出期間似乎蕩失路。

【日本王室】真子偕夫飛抵美國 傳豪住月租3.7萬紐約公寓 【下一頁】

《每日郵報》報道，真子上周五（19日）身穿軍綠色大衣及藍色牛仔褲，以休閒形象前往連鎖家居用品店Bed, Bath & Beyond購物。

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真子在店内逛了約1個半小時，購買了浴巾、衣架、收納籃、紙巾等大量家居用品。真子全程都低調獨自閒逛，有別於過往由保安護送的皇室生活。

真子當日在紐約街頭上蕩失路，她在街上數度徘徊，表現得有些迷茫，更向多名路人問路。

真子購物後拎著數大袋戰利品準備歸家，最終於傍晚時分返回寓所，丈夫小室圭也在門口迎接真子，並接過真子手中的數大袋物品。

小室夫婦上機赴美 真子罕見黑直髮現身 【下一頁】

據悉，真子與小室圭居住在曼哈頓中心地帶的豪宅公寓，該公寓的一房單位月租由4,500美元（約3.5萬港元）起。

公寓設有會所，設施包括健身室、室內水療中心、圖書館及全天候大堂服務等，鄰近紐約市多個著名景點，同時亦方便小室圭在曼哈頓的法律事務所工作。

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責任編輯：鄭錦玲

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