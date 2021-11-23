【2022展望】貝萊德：中國股市估值吸引　看好太陽能、電動車、半導體等行業

▲ 貝萊德：中國股市估值吸引 看好太陽能、電動車、半導體等行業

貝萊德對中國股市看法轉好，在以亞洲為重點的投資組合中，將中國的投資比重由減持調高至較中性的水平。貝萊德環球新興市場股票基金經理劉雅俊表示，中國股市的估值正變得吸引，現時為配置中資股的時機，看好新能源、太陽能、電動車、半導體、科技硬件等行業。

她又指，對互聯網H股的看法稍為變得正面，因為監管最壞的時間已過，而且市場將踏入下一個創新的階段，例如元宇宙。

富達國際：明年為投資中資股的好時機 內房高峰已過非最吸引投資，看【下一頁】

貝萊德指，明年全球宏觀經濟形勢將趨於穩定，即使通脹升溫呈現較強結構性和持久性，收緊貨幣政策將有助緩和通脹壓力。同時，明年為中國政策重要的一年，並全力推進「共同富裕」和維持社會穩定，而經濟增長是成就這兩項目標的關鍵。

貝萊德亞太區主動投資策略部主管及基本主動型股票團隊新興市場首席投資總監貝琳達認為，明年要關注三個因素，包括通脹及利率、中國、可持續發展。該行表示，通脹為暫時的說法正受到挑戰，但中國的監管政策、房地產風險、能源短缺、以及「清零」防疫政策等的影響將大幅減慢中國的經濟增長，但認為相關的逆風將會在明年放緩。

而且，該行表示，中國商品漲價浪潮已見頂，預期明年CPI及PPI的差距將會收窄，上游價格將會回落。該行又認為，推動自給自足和潔淨能源轉型仍將是優先目標，而近期電力短缺和對實現淨零排放的承諾，可望促使當局加大推進後者的力度。

固定收益方面，對比不少新興市場和一些已發展國家，亞洲的增長前景顯然較為明朗，有望保持區內的穩定性。該行選擇性地投資於中國和印尼的房地產信用債，但迴避實力較弱且面臨風險的發債企業。

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