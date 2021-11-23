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【業績｜珠寶股】謝瑞麟半年轉虧為盈　賺269萬元、不派中期息 第二輪消費券刺激作用減少（第二版）

股市 17:58 2021/11/23

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【業績｜珠寶股】謝瑞麟半年轉虧為盈　賺269萬元、不派中期息 第二輪消費券刺激作用減少（第二版）

早前已發盈喜的本地珠寶品牌謝瑞麟珠寶 （00417） 公布，至9月底半年轉虧為盈，半年賺269萬元，較去年同期虧損4158萬元改善，續不派中期息。謝瑞麟半年營業額按年增19%至13.98億元，而經營溢利由253萬元增至4909萬元。

憧憬中港通關＋節日效應 利好本地珠寶股 邊隻股份股息率達6厘？可見【高息股攻略】

謝瑞麟表示，港澳疫情情漸趨穩定，考慮到旅客人數受限及邊關關閉政策，零售商轉移焦點至吸引和保留本地顧客，受惠香港消費券、澳門電子消費優惠計劃，港澳地區零售業務的營業額上升36.8%，同店銷售增長40.7%。

謝瑞麟稱，中國內地業務佔集團超過40%營業額，但內地有零星地區爆發疫情、極端天氣，期內集團在內地營業額、同店銷售增長都按年倒退。目前謝瑞麟在內地有454家店鋪，淨增4家。

料通關初期影響輕微 電子商務發展迅速

主席及行政總裁謝邱安儀表示，集團未來將專注電子商務、線上線下、社交媒體等業務發展，增加自營和加盟店拓展，香港方面則為中港通關做好準備，與業主爭取有利的續租條件，同時保持穩定現金流。

有傳中港將於12月初有限度通關，謝邱安儀表示，預料通關初期對帶動遊客來港消費影響仍有一段時間，以澳門為例，並不是一開關便帶動業務增長，此外，對於通關後業務能否回到以往水平仍有待觀察，謝邱安儀表示，新常態下發展摸式改變，內地自由貿易發展亦蓬勃，對香港的衝擊仍未知，未來會密切關注改變。

集團電子商務按年升87.4%，達1.7億元，邱安儀表示，期內集團透過在節日期間於各大電子商貿平台重點舉辦宣傳活動、與淘寶第一主播薇婭合作，相關產品火速售罄，集團成功接觸到新年齡段的顧客群，同時中國市場升幅最為顯著。

第二輪消費券影響回落 10月銷售額按年升約20%

受消費券刺激零售業務所致，副主席及首席策略暨財務官伍綺琴表示，集團8月銷售額按年升超過80%，惟第二輪消費券市民消費情緒回落，10月銷售額按年升約20%。展望末來4月新財年，中國疫情受控，發展穩定，集團會逐漸恢復2年內於內地開100間分店的願景。

展望12月零售旺季，疫情不變等情怳下，業績會較10月份回升。

（第二版新增管理層新聞發佈會內容）

相關文章 ：

【盈喜】謝瑞麟料中期轉賺至少200萬　受惠內地疫情穩定及成本節省措施

【業績】謝瑞麟急升16% 財年虧損收窄至4398萬元 謝邱安儀：消費券料帶動銷售氣氛

港股 業績公布 謝瑞麟（00417）

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財經台今日精選（2021年11月23日）

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