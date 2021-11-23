  • 16°C
香港時間 : 20211123日 (二) 12:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Meta】VR手套疑似抄襲？　HaptX控Meta抄襲設計

科技 12:27 2021/11/23

分享：

Facebook改名為Meta後，以發展「元宇宙」（Metaverse）為市場定位。公司早前發表VR智能手套，可在進行VR體驗時模擬觸覺。然而產品被研究該方面技術多年的新創 HaptX指控Meta抄襲其專利設計，認為手套的一部分與其模擬物理接觸的氣動運作方式「基本上相同」。

【元宇宙】密集恐懼慎入！Meta展示智能手套研發進展 感知手勢作虛擬互動（多圖）

從Meta的示範影片中看到，VR手套內側布滿黑色的充氣氣囊，當戴上手套及VR裝置後，用家要拿起眼前的虛擬物體時，氣囊會隨手部感測而進行充氣，甚至指腹也有震動裝置模擬觸感，模擬手握東西的感覺。

HaptX創辦人Jake Rubin在聲明中指控，Meta的手套原型產品的核心零件，包括小型微流控處理器（microfluidic）及氣動控制架構，與HaptX的專利技術「基本上相同」。Rubin指，雖然公司還未收到Meta任何消息，但期待與他們合作，達成公平公正模式，以解決公司的擔憂，甚至讓他們能夠將公司的創新技術融入未來的消費產品中。

【科技共融】科企推眼球追蹤配件 助行動不便人士控制iPad

Meta研究人員曾表示，在收購Oculus後不久，他們在2015年中旬著手開發第一款VR手套的原型產品，,而HaptX則聲稱兩間公司實際上已有多次互動。對此，Meta發言人拒絕對指控發表任何評論。

【元宇宙】思科率先搶佔元宇宙商機 推AR會議解決方案Webex Hologram

記者：廖淑瑩

相關文章

【WhatsApp新功能】WhatsApp Beta版增私隱設定　移除 「快速編輯」功能
2021/11/22
【WhatsApp新功能】WhatsApp Beta版增私隱設定　移除 「快速編輯」功能
【Meta】憂兒童安全問題　FB、IG加密訊息計劃延至2023年
2021/11/22
【Meta】憂兒童安全問題　FB、IG加密訊息計劃延至2023年

你可能感興趣

【WhatsApp新功能】WhatsApp Beta版增私隱設定　移除 「快速編輯」功能
19:45 2021/11/22
【WhatsApp新功能】WhatsApp Beta版增私隱設定　移除 「快速編輯」功能
【Meta】憂兒童安全問題　FB、IG加密訊息計劃延至2023年
11:09 2021/11/22
【Meta】憂兒童安全問題　FB、IG加密訊息計劃延至2023年
軟件 創新科技及應用 元宇宙 Meta VR AR Facebook

下一篇文章

【智能手錶】三星勢力崛起　蘋果Apple Watch第3季市佔跌10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Windows漏洞】Microsoft Installer崩潰引兩大漏洞　微軟建議：重新安裝應用程式
【Windows漏洞】Microsoft Installer崩潰引兩大漏洞　微軟建議：重新安裝應用程式
【iPhone維修】部分iPhone 12、iPhone 12 Pro聽電話無聲　蘋果擴大召回範圍
【iPhone維修】部分iPhone 12、iPhone 12 Pro聽電話無聲　蘋果擴大召回範圍
【WhatsApp新功能】WhatsApp Beta版增私隱設定　移除 「快速編輯」功能
【WhatsApp新功能】WhatsApp Beta版增私隱設定　移除 「快速編輯」功能
【PS5】第三方公司將無法銷售？　Sony申請PS5外殼專利
【PS5】第三方公司將無法銷售？　Sony申請PS5外殼專利
【機迷熱話】PlayStation推Black Friday優惠　PS VR連攝影機1,580元可入手
【機迷熱話】PlayStation推Black Friday優惠　PS VR連攝影機1,580元可入手
【創業比賽】粤港澳大灣區青年創業計劃選出12初創　涵蓋創作、科技、餐飲等行業
【創業比賽】粤港澳大灣區青年創業計劃選出12初創　涵蓋創作、科技、餐飲等行業
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款