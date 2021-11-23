【Meta】VR手套疑似抄襲？　HaptX控Meta抄襲設計

Facebook改名為Meta後，以發展「元宇宙」（Metaverse）為市場定位。公司早前發表VR智能手套，可在進行VR體驗時模擬觸覺。然而產品被研究該方面技術多年的新創 HaptX指控Meta抄襲其專利設計，認為手套的一部分與其模擬物理接觸的氣動運作方式「基本上相同」。

【元宇宙】密集恐懼慎入！Meta展示智能手套研發進展 感知手勢作虛擬互動（多圖）

從Meta的示範影片中看到，VR手套內側布滿黑色的充氣氣囊，當戴上手套及VR裝置後，用家要拿起眼前的虛擬物體時，氣囊會隨手部感測而進行充氣，甚至指腹也有震動裝置模擬觸感，模擬手握東西的感覺。

HaptX創辦人Jake Rubin在聲明中指控，Meta的手套原型產品的核心零件，包括小型微流控處理器（microfluidic）及氣動控制架構，與HaptX的專利技術「基本上相同」。Rubin指，雖然公司還未收到Meta任何消息，但期待與他們合作，達成公平公正模式，以解決公司的擔憂，甚至讓他們能夠將公司的創新技術融入未來的消費產品中。

【科技共融】科企推眼球追蹤配件 助行動不便人士控制iPad

Meta研究人員曾表示，在收購Oculus後不久，他們在2015年中旬著手開發第一款VR手套的原型產品，,而HaptX則聲稱兩間公司實際上已有多次互動。對此，Meta發言人拒絕對指控發表任何評論。

【元宇宙】思科率先搶佔元宇宙商機 推AR會議解決方案Webex Hologram

記者：廖淑瑩