▲ 【ARKG】Cathie Wood旗下ARKG本月錄近40億元淨流出

有科技股女股神之稱的Cathie Wood旗下基金今年表現強差人意，而投資者似乎對Cathie Wood旗下醫療保健基金（ARK Genomic Revolution ETF）（美：ARKG）失去耐性。外電報道，單是11月，ARKG出現逾5億美元（約39億港元）的資金流出，部分原因是投資者更青睞於在經濟復甦期間表現良好的周期股，而不是醫療保健股。

Tesla上月升逾四成帶挈 Cathie Wood旗下ARKK十月回報升一成【下一頁】

數據顯示，ARKG在11月出現了5.2億美元的資金流出，今年以來ARKG已經下跌了27%，而同期的納斯達克生物科技指數上漲約10%。ARKG重倉的兩隻個股Teladoc Health Inc（美：TDOC）、Exact Sciences Corp（美：EXAS）今年以來分別下跌了45%、37%，對該ETF表現構成較大拖累。



諮詢公司The ETF Store的總裁Nate Geraci指出，「有趣的是，以往忠誠度很高的Ark投資者正在拋棄這隻ETF」，自2月以來，該基金管理的資產規模已經減半。雖然他不認為該ETF正在經歷「厄運循環」（doom loop），但顯然資金外流正在給其持倉帶來價格下行壓力，並考驗餘下投資者的信心。

Defiance ETFs首席投資官Sylvia Jablonski稱，該ETF近期遭遇資金外流可能是由於投資者在年底前尋找短線機會並釋放現金。

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